Курьезные фото смешных собак, которые ведут себя по-идиотски

Собрали для вас фото забавных песиков

Собаки, по сравнению с кошками, элегантны, как бегемоты на льду. Зато обладают массой других прекрасных качеств — верные, добрые, жизнерадостные. Псы умеют по-настоящему радовать детей и взрослых.

Например, когда попадают в неловкие ситуации или совершают идиотские поступки. Собрали для вас собак, которые ведут себя по-дурацки и на них невозможно смотреть без смеха.

Ранее «Скотч» сообщал, Нателла Крапивина, продюссер проживающей в России украинской певицы Светланы Лободы, дала интервью Ксении Собчак.

В интервью Крапивина рассказала неожиданную историю о роли зубов в карьере Монатика, после которой карьера певца стремительно пошла вверх