Как гаджеты изменили жизнь людей. Подборка курьезных фото

Сегодня мы не представляем свою жизнь без гаджетов, но...

Отрицать то, что наше общество стало зависимым от гаджетов нет никакого смысла, ведь для этого есть масса подтверждений. Одним из доказательств этого и являются фотографии подборки.

Стоит отметить, что сегодня проблема «дети и гаджеты» — это действительно проблема. На эту тему уже проведены серьезные научные исследования. Но все равно никто точно не знает, нужно ли отрывать детей от гаджетов. А если нужно, то как и когда.