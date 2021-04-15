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    В США выпустят стиральную машинку для беспроводных наушников (фото)

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    В США выпустят стиральную машинку для беспроводных наушников (фото)

    Устройство выпустят уже в июне

    Американский стартап Cardlax разработал устройство для чистки беспроводных наушников. Оно напоминает стиральную машинку (и называется EarBuds Washer), но в нем, конечно же, нет воды. О новинке компания рассказала на краудфандинговой платформе Kickstarter.

    Устройство представляет собой центрифугу в силиконовом барабане, со встроенной губкой с антибактериальным чистящим раствором. В комплекте также имеется мягкая щетка для чистки динамиков. Предполагается, что «стиральная машинка» сможет работать на протяжении 6 лет.

    Разработчики EarBuds Washer попросили $5 000 на выпуск продукта и уже за несколько дней достигли своей цели. На данный момент им удалось собрать уже более $40 тысяч.

    Предположительно, в продаже устройство появится уже в июне. Оно будет стоить около $ 40. По словам разработчиков, EarBuds Washer совместимы с 99% моделей наушников, в том числе с Apple AirPods и Samsung Galaxy Buds.

    Ранее «Скотч» сообщал, что блогерша похвасталась новым спортакаром, но все только посмеялись над ее отфотошопленными ягодицами

    С того момента, как неделю назад у Хлои появился новый Lamborghini Urus, она регулярно радует своих подписчиков фотографиями с автомобилем. На одном из свежих кадров девушка решила показать свою пятую точку. Видимо, британка была не в восторге от размера своих ягодиц в обтягивающих черных легинсах, поэтому исправила это недоразумение с помощью фотошопа.

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    Теги: технологии
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