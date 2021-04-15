В США выпустят стиральную машинку для беспроводных наушников (фото)

Устройство выпустят уже в июне

Американский стартап Cardlax разработал устройство для чистки беспроводных наушников. Оно напоминает стиральную машинку (и называется EarBuds Washer), но в нем, конечно же, нет воды. О новинке компания рассказала на краудфандинговой платформе Kickstarter.

Устройство представляет собой центрифугу в силиконовом барабане, со встроенной губкой с антибактериальным чистящим раствором. В комплекте также имеется мягкая щетка для чистки динамиков. Предполагается, что «стиральная машинка» сможет работать на протяжении 6 лет.

Разработчики EarBuds Washer попросили $5 000 на выпуск продукта и уже за несколько дней достигли своей цели. На данный момент им удалось собрать уже более $40 тысяч.

Предположительно, в продаже устройство появится уже в июне. Оно будет стоить около $ 40. По словам разработчиков, EarBuds Washer совместимы с 99% моделей наушников, в том числе с Apple AirPods и Samsung Galaxy Buds.

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