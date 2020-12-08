Американцы делали ремонт дома и нашли в стенах очень дорогой привет из прошлого

Что только не находят люди в старых домах: потайные комнаты, странные надписи под обоями, коллекции старинных монет

Дизайнер Ник Драммонд и его друг Патрик Баккер из Нью-Йорка, занимаясь ремонтом дома 1915 года постройки, обнаружили в нем настоящую мечту всех ценителей ревущих двадцатых в США — эпохи расцвета культуры, искусства, социальной жизни и вместе с этим — мафии и строгих запретов, таких как, сухой закон. В стенах мужчины нашли более 66 бутылок шотландского виски Old Smuggler Gaelic, который продается и по сей день. Каждая бутылка была обернута папиросной бумагой и соломой.

«Первоначально мы нашли семь связок по шесть бутылок в каждой, а затем мы нашли еще четыре связки, и, что довольно забавно, менее недели назад мы обнаружили еще несколько штук», — говорит Ник Драммонд.

Одну из полных бутылок мужчины планируют оставить себе, чтобы попробовать напиток, а остальные продать. По некоторым оценкам стоимость одной бутылки будет не меньше тысячи долларов.

Дом Ника и Патрика был построен в 1915 году немцем Адольфом Хампфнером, который оказался самым настоящим бутлегером (подпольным продавцом спиртного во время Сухого закона). Видимо, мужчина не нашел более надежного места для хранения спиртного, чем собственное жилище.

Ник провел небольшое исследование и выяснил, что немец нередко становился подозреваемым в различных расследованиях полиции и умер очень загадочной смертью.

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