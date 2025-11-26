Головна Скотч Курйоз
Китаєць подав на розлучення з дружиною, яка витратила $94 тис. на стримера

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Жінка визнала, що віддала $94 тис. чоловікові зі стриму, але заперечує особисту зустріч
фото: scmp.com

У Китаї чоловік подав на розлучення з дружиною, яка за 8 років витратила $94 тис. на чайові стримеру

Житель міста Сін'ян у китайській провінції Хенань Лю подав на розлучення зі своєю дружиною. Причиною стало те, що жінка витратила майже всі гроші, які він їй регулярно переказував. Найбільшу частину коштів вона перевела як чайові чоловікові-стримеру під час його прямих ефірів. Про це пише «Главком» із посиланням на South China Morning Post.

За вісім років шлюбу Лю переказав дружині 1,16 млн юанів (близько $163 тис.). Подружжя, яке виховує дитину, мешкає окремо. Лю веде дуже скромний спосіб життя, сплачуючи лише 300 юанів ($42) за оренду житла, а майже всю решту доходу відправляє дружині, яка не працює. 

Проблема викрилася, коли чоловік вирішив перевірити баланс на спільному банківському рахунку, але дружина відмовилася показати цифри. Згодом вона заявила, що всі гроші зникли. Більше того, вона встигла взяти в борг у кредитної компанії 80 тис. юанів (близько $11 тис.).

Жінка зізналася, що перевела стримеру величезну суму – майже $94 тис. – у вигляді чайових. Вона визнала сильну емоційну прив'язаність до цієї людини, але наполягала, що ніколи не зустрічалася з ним особисто. Куди було витрачено решту коштів, вона не уточнила. 

Лю заявив про намір розірвати шлюб, але спершу вимагає повернути йому половину спільного майна.

Чоловіка також сильно обурив той факт, що всі ці роки подружжя жило в абсолютно різних умовах: він винаймав дешеву квартиру, тоді як дружині оплачував комфортабельний будинок із опаленням.

До слова, на Фастівщині 57-річну жінку підозрюють у цинічній крадіжці, скоєній в умовах воєнного стану. Скориставшись довірою військовослужбовця, який вирушив на фронт і залишив їй свою банківську картку для накопичення на спільний будинок та автомобіль, співмешканка зняла з його рахунку понад мільйон гривень. Замість відкладати гроші, вона витратила їх на розкішний відпочинок у Європі, особисті потреби та дозвілля з іншими чоловіками. 

