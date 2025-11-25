Головна Світ Політика
Китай екстрено запустив безпілотний корабель на космічну станцію

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Китай запустив безпілотний Шеньчжоу-22 на станцію Тяньгун для ремонту пошкодженого модуля
Шеньчжоу-22 доставить припаси та обладнання для ремонту пошкодженого модуля станції

Китай відправив безпілотний корабель Шеньчжоу-22 на орбіту, щоб доставити продовольство, запасні частини та обладнання для усунення пошкоджень на космічній станції Тяньгун після аварії Шеньчжоу-20. Про це повідомляє CCTV.

Ракету-носій Чанчжен-2F Y22 запустили з космодрому Цзюцюань у пустелі Гобі о 12:11 за місцевим часом (06:11 за Києвом). Через 10 хвилин корабель успішно відокремився від ракети та вийшов на задану орбіту.

Шеньчжоу-22 летить без екіпажу і доставить на станцію космічну їжу, медикаменти, свіжі фрукти та овочі, запасні частини для Тяньгун, а також обладнання для усунення тріщини в ілюмінаторі Шеньчжоу-20.

Місія стала 38-м запуском у межах китайської пілотованої космічної програми та 610-м польотом ракети серії Чанчжен.

Аварійний запуск був необхідним, адже пошкоджений модуль залишав станцію без рятувального корабля на десять днів. У разі надзвичайної ситуації троє членів екіпажу не мали б змоги повернутися на Землю. Це перший такий випадок для Тяньгун від початку повноцінної роботи станції наприкінці 2022 року.

Нагадаємо, що китайський безпілотний космічний апарат успішно повернувся на Землю після того, як провів 276 днів на орбіті планети. Про це повідомило видання South China Morning Post. Унікальність саме цього новітнього апарату у тому, що він багаторазового використання, що значно здешевить процедуру запуску і обслуговування. 

Теги: фрукти овочі космос корабель Китай

Політика

Європарламент ухвалив першу в історії програму розвитку оборонної промисловості ЄС
Європарламент ухвалив першу в історії програму розвитку оборонної промисловості ЄС
«Є кілька делікатних деталей, які потрібно вирішити». Білий дім зробив заяву про переговори
«Є кілька делікатних деталей, які потрібно вирішити». Білий дім зробив заяву про переговори
Очільник МАГАТЕ пояснив, що буде із Запорізькою АЕС після укладення миру
Очільник МАГАТЕ пояснив, що буде із Запорізькою АЕС після укладення миру
Україна погодилася на мирну угоду США, залишивши «незначні деталі» – CBS News
Україна погодилася на мирну угоду США, залишивши «незначні деталі» – CBS News
РФ відмовиться від «мирного плану» США у разі суттєвих змін – Лавров
РФ відмовиться від «мирного плану» США у разі суттєвих змін – Лавров
Фінляндія завершує паркан на кордоні з РФ у Лапландії
Фінляндія завершує паркан на кордоні з РФ у Лапландії

