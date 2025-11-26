Головна Світ Політика
search button user button menu button

Між Японією та Китаєм виникла напруга через Тайвань: у NYT пояснили, чому козирі у Трампа

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Між Японією та Китаєм виникла напруга через Тайвань: у NYT пояснили, чому козирі у Трампа
фото: piqsels.com

Під час телефонної розмови Трампа та Сі Цзіньпіна, китайський лідер просив американського президента не підтримувати Японію та Тайвань

На початку листопада прем'єр-міністр Японії Санае Такаїті виголосила в парламенті заяву, яка має юридичну силу: спроба Китаю блокувати чи захопити Тайвань є «питанням виживання» для Японії. Це дає Токіо законне право розгортати Сили самооборони за межами країни. За два дні міністр оборони Шінджіро Коідзумі підтвердив, що на острові Йонаґуні, розташованому лише за 110 км від Тайваню, будуть розміщені ракети середньої дальності, пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Пекін відреагував рішуче:

  • Зупинив імпорт японських морепродуктів;
  • Скасував концерти та авіарейси;
  • Три китайські військові кораблі пройшли повз японські острови;
  • Чотири кораблі берегової охорони КНР наблизилися до спірних островів Сенкаку;
  • Китай надіслав до ООН офіційний протест проти «мілітаристських заяв» Японії.

Проте найважливішим кроком став телефонний дзвінок Сі Цзіньпіна Дональду Трампу у понеділок. За офіційною версією Пекіна, Сі нагадав, що «Китай і США разом перемогли японський мілітаризм у Другій світовій» і сьогодні мають «разом захищати повоєнний порядок». Іншими словами, Китай просив Америку не підтримувати Японію та Тайвань, які, на його думку, цей порядок руйнують. Через кілька годин Трамп уже спілкувався з Такаїті, але публічно не став на чийсь бік, лише пообіцяв прилетіти до Пекіна у квітні.

Ця ситуація критично важлива для України та світової геополітики, оскільки Трамп отримав унікальний козир: і Китай, і Японія зараз відчайдушно потребують його підтримки.

Трамп раніше просив Пекін про закупівлю сої, постачання рідкісноземельних металів та обмеження допомоги Росії у війні. Тепер Китай готовий платити за нейтралітет США щодо Тайваню. Японія вперше за 80 років готова воювати за Тайвань, що кардинально змінює баланс сил у регіоні.
Експерти вже називають ситуацію «найнебезпечнішою з 1972 року». Професор Корогі з Токіо зазначає: «Чим сильніше Китай тисне на Японію, тим вище рейтинги Такаїті. Японці бачать реальну загрозу». Тим часом Пекін демонструє єдність із Росією та Північною Кореєю – трьома ядерними державами, що протистоять неядерному блоку Японія-Південна Корея-Тайвань.

Для України це має прямий наслідок: якщо Трамп погодиться на «велику угоду» з Китаєм (наприклад, нейтралітет щодо Тайваню в обмін на припинення підтримки Росії), тиск на Путіна щодо завершення війни значно зросте. Світ стоїть перед вибором: чи вдасться Трампу втримати баланс, чи Азія увійде в нову еру відкритої конфронтації. Острів Йонаґуні, де будують ракетні позиції (110 км до Тайваню, понад 1000 км до материкового Китаю), став символом готовності Японії вперше за десятиліття заявити про свою позицію.

Як відомо, на тлі різкого загострення політичних відносин між Пекіном і Токіо авіаперевізники призупинили обслуговування пасажирів на 12 авіамаршрутах, що з'єднують Китай і Японію. Це свідчить про швидке охолодження зв'язків між країнами. 

Серед скасованих напрямків – польоти з Китаю до великих японських міст, включаючи Нагою, Фукуоку, Саппоро та Осаку.

До слова, Китай ввів повну заборону на імпорт японських морепродуктів. Приводом для офіційного рішення названо «побоювання щодо скидання в океан очищеної води з АЕС «Фукусіма», проте цей крок відбувається на тлі різкого загострення дипломатичної напруги між двома країнами через ситуацію довкола Тайваню.

Теги: Японія Китай Дональд Трамп Тайвань Сі Цзіньпін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Без китайської економічної підтримки Росія не може вести війну
Що може змусити Путіна підписати угоду? Є три основні важелі
Вчора, 18:18
Путін постійно кидає виклики Трампу, а той удає, що це складова частина переговорного процесу з Кремлем
Єдина мирна угода, яку повинен розглядати Захід
Вчора, 13:07
Китай і США одночасно скасували портові збори для суден
США та Китай призупинили портові збори на рік
10 листопада, 13:14
Трамп отримав у подарунок від Швейцарії спеціальний настільний годинник Rolex та персоналізований кілограмовий золотий злиток
Швейцарія знизила мита від США за допомогою золота та Rolex для Трампа – Axios
17 листопада, 02:29
Трамп назвав Епштейна «демократом»
Трамп підписав законопроєкт про публікацію матеріалів справи Епштейна
20 листопада, 04:59
Вірогідність поїздки Зеленського до США безпосередньо залежить від результатів зустрічі в Женеві
Зеленський, ймовірно, відвідає США для переговорів з Трампом – CBS News
24 листопада, 00:39
Президент зробив заяву про Tomahawk
Президент назвав дві речі, яких бояться росіяни
7 листопада, 16:57
Христо Грозев розповів, що бачив мирний план США пів року тому
У мирному плані США було 30 пунктів, але два прибрали: подробиці від журналіста-розслідувача
23 листопада, 15:38
Україна вдячна Сполученим Штатам, кожному американському серцю та особисто Президенту Трампу, заявив Зеленський
Зеленський відповів на звинувачення Трампа у невдячності
23 листопада, 19:19

Політика

Між Японією та Китаєм виникла напруга через Тайвань: у NYT пояснили, чому козирі у Трампа
Між Японією та Китаєм виникла напруга через Тайвань: у NYT пояснили, чому козирі у Трампа
Трамп виправдав Віткоффа за скандальну розмову з представником Путіна
Трамп виправдав Віткоффа за скандальну розмову з представником Путіна
Politico: Втручання Рубіо змінило темп переговорів щодо миру в Україні
Politico: Втручання Рубіо змінило темп переговорів щодо миру в Україні
Трамп заявив, що Європа буде активно задіяна у гарантіях безпеки для України
Трамп заявив, що Європа буде активно задіяна у гарантіях безпеки для України
Трамп вважає, що РФ через кілька місяців захопить території, які передбачав передати мирний план
Трамп вважає, що РФ через кілька місяців захопить території, які передбачав передати мирний план
Politico: Трамп хоче завершення війни в Україні, незалежно від фінального змісту мирної угоди
Politico: Трамп хоче завершення війни в Україні, незалежно від фінального змісту мирної угоди

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua