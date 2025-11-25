У Болгарії владна партія прибрала прапор України під час зустрічі з Китаєм (фото)

Прапор України висів у штаб-квартирі болгарської владної партії ГЕРБ ще з 2022 року

Це не перший випадок, коли у штаб-квартирі болгарської партії ГЕРБ знімають український прапор

У Болгарії владна партія ГЕРБ прибрала український прапор з офісу на «пряме прохання» китайської делегації. Про це пише «Главком» із посиланням на відповідь пресцентру партії на запитання болгарської служби Радіо Свобода.

Відомо, що прапор України висів у штаб-квартирі болгарської владної партії ГЕРБ ще від початку повномасштабного вторгнення Росії. Однак його прибрали перед зустріччю колишнього прем’єр-міністра Бойка Борисова із заступником голови Постійного комітету Всекитайських зборів народних представників Китаю Сяо Цзе. Політики обговорювали розвиток співпраці між їхніми країнами.

На кадрах із зустрічі можна побачити лише прапори Болгарії та Європейського Союзу. Однак українського прапора немає. «На цій зустрічі з китайською делегацією (прапор) було прибрано на їхнє пряме прохання», – заявили у міжнародному відділі ГЕРБ. Там також пояснили, що «згідно із протоколом, не прийнято мати прапор країни, яка не бере участі в зустрічі».

Болгарська владна партія ГЕРБ прибрала український прапор з офісу на «пряме прохання» китайської делегації. фото: Facebook/Boyko Borissov

Річ у тім, що під час інших зустрічей у штаб-квартирі ГЕРБ з іноземними гостями, прапор України не прибирали. Це у партії пояснили тим, що під час інших міжнародних зустрічей існувала неофіційна домовленість між ЄС та США «вивісити український прапор із символічним значенням - із солідарності».

Відомо, що це не вперше, коли в офісі ГЕРБ зникає український прапор. Про це розповідає українська служба Радіо Свобода. Наприклад, у лютому 2025 року було опубліковане відеозвернення Бойка Борисова зі штаб-квартири владної партії, де він прокоментував декларацію владної більшості, у якій Болгарія зобов'язалася не вводити війська до України. Тоді на відео нашого прапора також не було, що розкритикували в соціумі.

Під час інших зустрічей з іноземними гостями у штаб-квартирі ГЕРБ прапор України не прибирали фото: Facebook/Boyko Borissov

Однак тоді Бойка Борисов заперечив це, заявивши, що прапор «стоятиме доти, доки ллється кров, доки не буде укладено мир». Також відомо, що болгарський посадовець висловлював свою підтримку Україні на початку повномасштабного вторгнення. А владна партія ГЕРБ засуджувала російську агресію.

Раніше «Главком» повідомляв, що парламент Болгарії скасував президентське вето Румена Радева на законопроект, що дозволяє уряду взяти під контроль нафтопереробний завод «Лукойла» та продати його, щоб захистити актив від майбутніх санкцій США.

Повідомлялося, що Болгарії загрожує паливний дефіцит. Запаси палива в Болгарії стрімко виснажуються: залишків бензину в країні вистачить приблизно на 35 днів, а дизельного палива – на 50. Ситуація з паливом в країні погіршилася після того, як США наприкінці жовтня 2025 року запровадили санкції проти двох провідних російських нафтових корпорацій – «Лукойлу» та «Роснєфті».