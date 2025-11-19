Головна Київ Новини
Співмешканка військового витратила 1 млн грн з його картки на Європу та інших чоловіків

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Співмешканка військового витратила 1 млн грн з його картки на Європу та інших чоловіків
Замість відкладати гроші, жінка витратила їх на розкішний відпочинок у Європі, особисті потреби та дозвілля з іншими чоловіками
фото: Київська обласна прокуратура/Facebook

Чоловік довіряв жінці та просив знімати кошти, обмінювати їх на валюту й відкладати на майбутні спільні придбання 

На Фастівщині 57-річну жінку підозрюють у цинічній крадіжці, скоєній в умовах воєнного стану. Скориставшись довірою військовослужбовця, який вирушив на фронт і залишив їй свою банківську картку для накопичення на спільний будинок та автомобіль, співмешканка зняла з його рахунку понад мільйон гривень. Замість відкладати гроші, вона витратила їх на розкішний відпочинок у Європі, особисті потреби та дозвілля з іншими чоловіками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну прокуратуру.

Слідство встановило, що військовослужбовець, вирушаючи на фронт та перебуваючи у зоні бойових дій, передав співмешканці свою банківську картку. Чоловік довіряв їй та просив знімати кошти, обмінювати їх на валюту й відкладати на майбутні спільні придбання – автомобіль та будинок.

«Однак, замість цього, підозрювана розпорядилася грошима на власний розсуд. З березня 2022 по серпень 2023 року вона зняла з рахунку військового понад 1 млн грн та витратила їх на відпочинок у Європі, особисті потреби та проведення часу з іншими чоловіками. Чоловік повідомив про це правоохоронцям», – повідомила обласна прокуратура.

Переписка жінки з ошуканим військовим
Переписка жінки з ошуканим військовим
фото: Київська обласна прокуратура/Facebook

Зазначається, що потерпілому завдано значної матеріальної шкоди, яка досі не відшкодована. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу для жінки.

Фастівська окружна прокуратура повідомила про підозру 57-річній жінці у вчиненні крадіжки в особливо великому розмірі, скоєної в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 185 КК України). Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Києві менеджерка компанії вигадала неіснуючий грабіж, щоб приховати привласнення коштів клієнта. Подія сталася наприкінці вересня. До поліції Києва надійшло повідомлення від 25-річної жінки, яка заявила, що двоє невідомих чоловіків на одній із вулиць Голосіївського району вдарили її по голові та відібрали 60 тисяч гривень і особисті речі. Оперативні співробітники разом з аналітиками кримінального аналізу негайно почали встановлювати нападників. Невдовзі правоохоронці з’ясували, що нападу не було: відео, покази свідків та інші докази повністю спростували слова заявниці. 

Коментарі — 0

