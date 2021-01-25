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    Курьез

    Курьезные фото людей, которые сделали уморительные ошибки, заставившие сеть хохотать

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    Курьезные фото людей, которые сделали уморительные ошибки, заставившие сеть хохотать

    «Кто-то на работе отчима выкинул в унитаз сухой лед»

    Жизненные ошибки — это не всегда плохо. Иногда неверные решения помогают нам стать мудрее, а иногда они становятся незабываемыми воспоминаниями, которые вызывают улыбку на все лицо.

    Именно так произошло с бедолагами из нашего материала, которые допустили досадные оплошности и заставили соцсети хохотать.

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    «Правило № 16. Никогда не пытайтесь охладить шампанское с помощью морозилки»

    Ранее «Скотч» показывал реакцию котика, на носки хозяина в виде лапок кота.

    Отец пользовательницы Твиттера под ником «br0keb1tch» купил себе носки с принтом в виде кошачьих лапок и на своем примере показал, какую реакцию они вызывают у домашнего любимца. Девушка не могла оставить такое сокровище в семейном архиве и поделилась фотографией шокированного кота на просторах сети.

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    Теги: курьез
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