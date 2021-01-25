Курьезные фото людей, которые сделали уморительные ошибки, заставившие сеть хохотать

«Кто-то на работе отчима выкинул в унитаз сухой лед»

Жизненные ошибки — это не всегда плохо. Иногда неверные решения помогают нам стать мудрее, а иногда они становятся незабываемыми воспоминаниями, которые вызывают улыбку на все лицо.

Именно так произошло с бедолагами из нашего материала, которые допустили досадные оплошности и заставили соцсети хохотать.

Ранее «Скотч» показывал реакцию котика, на носки хозяина в виде лапок кота.

Отец пользовательницы Твиттера под ником «br0keb1tch» купил себе носки с принтом в виде кошачьих лапок и на своем примере показал, какую реакцию они вызывают у домашнего любимца. Девушка не могла оставить такое сокровище в семейном архиве и поделилась фотографией шокированного кота на просторах сети.