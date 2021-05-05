Когда коты и собаки заводили дружбу с дикими животными. Подборка очаровательных фото

Тигрята и котенок пумы под присмотром немецкой овчарки

Коты не обязаны дружить только с котами, как и собаки с собаками. Два этих вида домашних питомцев обладают особенной энергетикой и вполне способны подружиться с кем угодно, будто то дикий или во много раз превышающий их размером зверь. Не стоит также считать, что все кошки считают своим долгом охотиться на всех птиц и в целом тех, кто меньше них.

Предлагаем вам взглянуть не несколько приятных фотографий, на которых коты и собаки используют свое дружелюбие, чтобы завоевать сердца представителей других видов животных.

Ранее «Скотч» показывал фото пышногрудой модели, которая проводит испытания платьям, состоящих всего из нескольких полосок.

Но хоть Хлои и любит жаркие наряды в минималистичном смысле, ее обновка побила все рекорды по откровенности. Модель примерила коралловое платье, которое состояло лишь из шнурков и нескольких полос ткани. На груди оно держалось исключительно на честном слове, а разрезы сбоку отчетливо дали понять, что женщина не надела белье вовсе