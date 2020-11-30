Когда парикмахер встал не с той ноги: курьезные фото стрижек, вызывающих смех и жалость

Не думали, что когда-нибудь это скажем, но лысина была не самым ужасным вариантом

Прическа имеет одно из первостепенных значений во внешности человека. Люди из этого материала либо обладают очень специфичным вкусом, либо доверились парикмахеру, который втайне ненавидит своих клиентов. Иначе объяснить эти ужасные стрижки и укладки мы просто-напросто не можем.

Они одновременно вызывают жалость и радость, что это приключилось не с тобой.

Ранее «Скотч» рассказывал о скандальном миллионере, который пришел на свадьбу друга с шестью беременными от него девушками.

Бизнесмен пришел на торжество в розовом костюме и бежевом лонгсливе с шестью беременными девушками в серебристых вечерних нарядах и с одинаковыми прическами. Каждую из них он гладил по животу. Нвогу заявил, что является отцом их будущих детей.