Когда польза предметов свелась к нулю из-за провального дизайна. Курьезные фото

Подборка предметов, которые были сделаны не по уму

Все предметы, что созданы в нашем мире, были придуманы для пользы или удовольствия человека. Именно поэтому они становятся базовыми вещами, которые окружают каждого из нас. Но что если некоторые из них потерпели значительное логическое фиаско на этапе создания и потому утратили свою единственную функцию?

Ведь едва ли кому-то из нас нужны часы, по которым сложно определить время, или кресло, на котором невозможно усидеть. Эти и другие вещи, оказавшиеся бесполезными, мы и собрали в нашей сегодняшней подборке!

Ранее «Скотч» сообщал, что Арнольд Шварценеггер едва не лишился мужского достоинства в одном из фильмов.

По задумке, «железный Арни» должен был сыграть вора, которого поймали и бросили в тюрьму. Чтобы освободиться, герой придумал раскалить прутья решетки и прислониться к ним спиной, чтобы на коже остался большой ожог в виде креста. Тогда заключенный сказал бы тюремщикам, что «господь призывает его» и ему нужно отправляться в крестовый поход

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