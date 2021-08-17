Когда предложение руки и сердца пошло не по плану. Подборка провальных случаев

Девушка не заметила, что на шарике было украшение, и поэтому радостно отпустила его, когда избранник предложил выйти за него замуж

Предложение руки и сердца — волнующее и приятное событие для многих людей. Романтическая обстановка, мужчина, встающий на одно колено и протягивающий своей избраннице кольцо, девушка, взволнованно отвечающая «да», радость, счастье, аплодисменты и объятия — идеальная картина. Увы, нередко все проходит совсем не так совершенно, как хотелось бы, и день, который мог бы стать одним из лучших в жизни влюбленных, мгновенно превращается в кошмар.

Побег из торгового центра

Жительнице Лос-Анджелеса по имени Кэролайн показался странным тот факт, что ее парень отправился с ней в торговый центр в костюме. Однако девушке и в голову не пришло, что молодой человек собирается сделать ей предложение. Внезапно, посреди фуд-корта парень опустился на одно колено, сказав, Кэролайн, что год назад они встретились именно на этом месте. Пока он предавался воспоминаниям, появился музыкант с акустической гитарой, напевающий песню под названием «Sweet Caroline» (Прекрасная Кэролайн), а посетители торгового центра начали умиляться. Но как только парень достал кольцо, вся романтика улетучилась. Ошеломленная предложением Кэролайн просто молча убежала из торгового центра, ничего не сказав возлюбленному. Бедолага пару минут простоял в недоумении, а потом спешно направился к выходу.

Укулеле нелюбви

Еще одна неудачная поездка в торговый центр произошла в Индии. Окруженный мини-оркестром молодой человек взял микрофон и объявил, что у него есть особенное послание для очень особенной девушки. Когда вокруг собралась толпа зевак, парень начал свою речь: он рассказал историю знакомства, сообщил своей подруге, что она делает его счастливым, а затем встал на одно колено. Испуганная девушка попросила парня подняться, но он ее не послушал, и зря. Через секунду разъяренная возлюбленная индийца схватила укулеле (маленькую гавайскую гитару), ударила его по голове и ушла. После такого парень будет делать предложение только в шлеме.

Сбежавшее кольцо

Парень из Мэриленда (США) решил сделать предложение своей девушке рядом с красивым водопадом. Все прошло идеально: после того, как молодой человек вручил подруге кольцо, она сказала «да» и крепко поцеловала будущего мужа. Однако совершенный момент все-таки был испорчен, но на этот раз не девушкой, а кольцом, которое неожиданно упало в воду. К счастью, на отношения жениха и невесты это событие никак не повлияло: для них оно стало просто веселым воспоминанием.

Шар улетел и не обещал вернуться

Еще один жених из США доказал, что планирование — не его конек. Парень собрался сделать предложение возлюбленной в парке, вручив ей воздушный шар в форме сердца, к которому было привязано кольцо. К сожалению, девушка не заметила, что на шарике было украшение, и поэтому радостно отпустила его, когда избранник предложил ей выйти за него замуж. Шар улетел и не обещал вернуться. Но девушка все равно сказала «да». Так что эта история закончилась хорошо.

Пожар любви

Делая предложение, не забывайте о пожарной безопасности, иначе у вас случится то же самое, что у Альберта Ндреу из Шеффилда (Великобритания). Этот безнадежный романтик установил в квартире более ста свечей, чтобы сделать из них надпись на полу «Выходи за меня замуж». Британец зажег все свечи, украсил квартиру, надул несколько воздушных шаров, а потом поехал за своей возлюбленной Валерией Мадевич. Красивую надпись из свечей Валерия увидела только на фото, потому что когда она вместе с Альбертом приехала домой, квартиру активно спасали пожарные. Жилище загорелось сразу после ухода мужчины, который даже не подумал о том, что горящие на полу свечи могут превратить дом в пепелище. Несмотря ни на что, пара поженилась, но перед этим восстановила гостиную в своей квартире.

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