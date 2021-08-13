Чем отличается домашняя швейная машинка от промышленной

Швейная машинка выполнения простых задач

Сегодня на рынке швейного оборудования представлено множество видов машинок, которые отличаются назначением и функционалом. Для выполнения простых задач используют преимущественно бытовые устройства, а для большого объёма сложных работ не обойтись без промышленных моделей. На сайте интернет-магазина «Шпулька» spool.com.ua представлены как домашние, так и промышленные швейные агрегаты. Но чем же они отличаются между собой?

Главные различия машинок для дома и производства

Бытовая и промышленная швейная техника отличается следующими параметрами:

назначением, функционалом;

скоростью пошива;

материалами деталей;

типом привода;

способом смазки;

рабочим ресурсом.

Перечень выполняемых функций

Большинство бытовых машинок считаются универсальными для работы с различными «домашними» тканями, имеющими лёгкую и среднюю массовую плотность. Для пошива толстых или тяжёлых материй используют промышленную технику. Но стоит учесть, что не существует агрегатов, которые способны шить все подряд ткани, поэтому даже при выборе техники для производства следует определиться с перечнем обрабатываемых материалов.

Современная «домашняя» швейная техника позволяет выполнять разные виды строчек и функций (вымётывание петли, выделывание декоративных и трикотажных стежков, зигзагов, закрепок и пр.). Если же говорить о промышленных машинках, то они рассчитаны преимущественно на небольшое количество операций, но выполняются они с более высокой скоростью и качеством.

Так, промышленные петельные полуавтоматы всего за 4-5 секунд выполняют следующий перечень операций:

закрепляют нить,

дважды вымётывают поперечную закрепку и столбик,

закрепляют и обрезают нить,

прорубают петлю.

Промышленные модели способны выполнять тысячи циклов одной и той же операции в течение 1 рабочей смены.

Скорость пошива тканей

У бытовых швейных машинок данная характеристика в среднем составляет до 600-800 стежков ежеминутно. Если говорить о промышленных моделях, то скорость выстрачивания у них может превышать 8-12 тысяч стежков, но большинство популярных машинок работают на скорости 2-5 тысяч стежков ежеминутно. Естественно, скорость пошива напрямую влияет на производительность швейных агрегатов. Высокая скорость предъявляет особо жёсткие требования к качеству и долговечности деталей и комплектующих, используемых в конструкции оборудования.

Используемые материалы изготовления

Так как промышленные швейные агрегаты испытывают высокие нагрузки при ежедневной эксплуатации, они выполняются с металлическим корпусом и шестернями, алюминиевыми рычагами и прочими деталями, которые обладают повышенной прочностью и долговечностью. При этом домашние модели могут оборудоваться комплектующими из пластика или некоторых других относительно «мягких» материалов.

Разновидности систем управления

«Домашние» швейные машинки обычно оснащаются коллекторным («щёточным») электроприводом, мощность которого не превышает 100 Вт, при этом имеет повторно-кратковременный режим работы. Современные промышленные агрегаты могут оборудоваться фрикционными, индукционными, асинхронными, электронными, серво- и другими электроприводами мощностью до 1 кВт, которые рассчитаны на круглосуточную работу без перерывов.

Осуществление смазки деталей

Бытовые модели характеризуются капельной системой смазки узлов, при этом всё чаще начал внедряться «сухой» метод смазки, рассчитанным на длительное время безотказного функционирования. Машинки для производства отличаются усовершенствованными системами смазки:

автоматизированной картерной: маслонасосы погружены в картеры, разгоняют масло по основным деталям и узлам;

капельной: смазывающая жидкость подаётся капиллярно или специальными разбрызгивателями;

«сухой»: движение трущихся деталей и механизмов осуществляется за счёт герметичных подшипников с закачанной внутрь смазкой.

Также швейные машинки рассчитаны на разный срок службы. Бытовые модели в среднем работают 7-8 лет при использовании не более 1-2 часов в сутки. Промышленные агрегаты рассчитаны на интенсивную ежедневную эксплуатацию на протяжении 10 и более лет.