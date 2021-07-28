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    Когда одна мелочь все испортила. Курьезные фото крайне неудачных и обидных покупок

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    Когда одна мелочь все испортила. Курьезные фото крайне неудачных и обидных покупок

    «Заказали луковый суп по-французски, а нам принесли суп, но без самого супа!»

    Захотелось мне давеча арахиса жаренного. В магазине есть уже готовый, но никакущий, а потому лучше взять чищенный сырой и уже обжарить на свой вкус. Сказано – сделано, стою и помешиваю орешки, как вдруг вижу, что они начали шевелиться!

    Оказалось, червячки, они себе норки прогрызли и сидят, снаружи и не увидишь. А тут от жара они повылазили, настроение мне испортили. И вроде всего несколько орехов червивых попалось, но удовольствие от еды напрочь улетучилось.

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    на весь екран згорнути
    Вместо целых печенек полная коробка обломков
    “Вроде все по инструкции делала, а капсула для стирки не сработала”
    А ведь суп и близко не такой, как на картинке в меню
    Картошечка-фри от уличного продавца была вкусной, но потом оказалась, что её завернули в чей-то анализ мочи
    “Я заказывал 5-метровый поливочный шланг, а не 5 кусков по 1 метру!”
    “Заказали луковый суп по-французски, а нам принесли суп, но без самого супа!”
    “Заказали мы гриль в онлайн-магазине, чтобы на всю веселую компанию готовить. А нам прислали детскую розовую версию.”
    Он верил, что вещь будет в живую выглядеть так же здорово, как на картинке
    Это должен был быть розовый лимонад
    Два левых ботинка. И этим все сказано.
    Сборный комплект покупок в онлайн-магазине в последний момент дополнили мисочкой. Вот как это привезли.
    Не стоит покупать шоколад с доставкой, если на улице лето и жара
    Пока не ясно или виноват продавец, или служба доставки
    Была сковорода нормальная, но помялась. Заказали новую – пришла ровная, но размерчик подкачал.
    В каталоге шторы значились как «светонепроницаемые»
    Впервые вижу такой брак. Это как вообще возможно?

    «А ведь суп и близко не такой, как на картинке в меню», «Это должен был быть розовый лимонад», «Пока не ясно или виноват продавец, или служба доставки», «Он верил, что вещь будет в живую выглядеть так же здорово, как на картинке», «Картошечка-фри от уличного продавца была вкусной, но потом оказалась, что ее завернули в чей-то анализ мочи», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Дженнифер Лопес отметила день рождения на яхте Ахметова.

    Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

    СМИ также сообщает, что роскошная шестипалубный яхта Valerie, на которой состоялось мероприятие, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

    Известно, что судно построили в 2011 году, а в 2019 году его отремонтировали и сейчас оно продается и сдается в аренду компанией Dynamiq Brokerage.

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    Теги: шутки курьез
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    Когда одна мелочь все испортила. Курьезные фото крайне неудачных и обидных покупок