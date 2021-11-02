  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Пистолет или динамит? Мужчина с самым большим пенисом не прошел контроль в аэропорту

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Американский актер Джона Фэлком - Пистолет или динамит? Мужчина с самым большим пенисом не прошел контроль в аэропорту
    Американский актер Джона Фэлком
    instagram.com/jonahfalcon1970/

    Сотрудники аэропорта отвели актера в сторону и попросили объяснить, что находится у него в штанах

    Американский актер Джона Фэлком попал в курьезную ситуацию в аэропорту. Его заподозрили в том, что он в трусах пытается пронести на борт самолета огнестрельное оружие, хотя на самом деле он просто обладает пенисом самого большого в мире размера. Так, его задержали, сообщает УНИАН.

    Как рассказал Джона, сотрудники аэропорта подумали, что у него в трусах пистолет или динамит, так как там была необычная выпуклость.

    Также он добавил, что сотрудники аэропорта отвели его в сторону и попросили объяснить, что находится у него в штанах. Актер заверил их, что не представляет угрозы пассажирам, поэтому его сразу же отпустили. Кроме того, он пообещал, что всегда будет ездить только в велосипедках, чтобы все сразу понимали, что на самом деле скрывается в его трусах.

    instagram.com/jonahfalcon1970/
    instagram.com/jonahfalcon1970/

    «В то время это было смешно. Я никогда ни о чем не волновался. Что могло произойти? Они бы заставили меня вытащить его? Я делал это около миллиарда раз для людей», – сказал Фэлком.

    Актер обрел популярность после выхода фильма «Private Dicks: Men Exposed». Там он впервые снялся обнаженным, засветив свой половой орган. При этом Джона неоднократно говорил о том, что такой большой пенис мешает ему и в работе, и в личной жизни. Отметим, половой орган Фэлкома составляет 34,3 см.

    Ранее «Скотч» сообщал, что «мисс Украина» Яремчук рассекретила свои выдающиеся параметры.

    По словам 22-летней модели, в последнее время много нервничала, потому похудела на несколько кило. В настоящее время ее вес составляет 44 кило.

    Читайте также: Нет шансов для лесбиянок. Солистка Go_A прокомментировала свою сексуальную ориентацию
    Теги: актер курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Пистолет или динамит? Мужчина с самым большим пенисом не прошел контроль в аэропорту