Пистолет или динамит? Мужчина с самым большим пенисом не прошел контроль в аэропорту

Сотрудники аэропорта отвели актера в сторону и попросили объяснить, что находится у него в штанах

Американский актер Джона Фэлком попал в курьезную ситуацию в аэропорту. Его заподозрили в том, что он в трусах пытается пронести на борт самолета огнестрельное оружие, хотя на самом деле он просто обладает пенисом самого большого в мире размера. Так, его задержали, сообщает УНИАН.

Как рассказал Джона, сотрудники аэропорта подумали, что у него в трусах пистолет или динамит, так как там была необычная выпуклость.

Также он добавил, что сотрудники аэропорта отвели его в сторону и попросили объяснить, что находится у него в штанах. Актер заверил их, что не представляет угрозы пассажирам, поэтому его сразу же отпустили. Кроме того, он пообещал, что всегда будет ездить только в велосипедках, чтобы все сразу понимали, что на самом деле скрывается в его трусах.

instagram.com/jonahfalcon1970/

«В то время это было смешно. Я никогда ни о чем не волновался. Что могло произойти? Они бы заставили меня вытащить его? Я делал это около миллиарда раз для людей», – сказал Фэлком.

Актер обрел популярность после выхода фильма «Private Dicks: Men Exposed». Там он впервые снялся обнаженным, засветив свой половой орган. При этом Джона неоднократно говорил о том, что такой большой пенис мешает ему и в работе, и в личной жизни. Отметим, половой орган Фэлкома составляет 34,3 см.

Ранее «Скотч» сообщал, что «мисс Украина» Яремчук рассекретила свои выдающиеся параметры.

По словам 22-летней модели, в последнее время много нервничала, потому похудела на несколько кило. В настоящее время ее вес составляет 44 кило.