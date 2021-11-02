Так и хочется откусить. Подборка курьезных гастрономических иллюзий

Когда так и хочется откусить, но делать этого не стоит

Голодный везде еду видит, и это не совсем метафора. Желание что-то съесть одно из самых базовых, оно на инстинктах работает, глаза и нос сами ищут, чего бы в рот засунуть, да пожевать от души. А потому не удивительно, что нередко обманываются, причем по-крупному.

Потому что вокруг полно всяких штуковин несъедобных, которые сильно похожи на еду. Давайте проверим вашу силу воли, будем искушать вкусняшками, которые таковыми вовсе не являются.

Ранее «Скотч» сообщал, что «мисс Украина» Яремчук рассекретила свои выдающиеся параметры.

По словам 22-летней модели, в последнее время много нервничала, потому похудела на несколько кило. В настоящее время ее вес составляет 44 кило.