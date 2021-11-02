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    Так и хочется откусить. Подборка курьезных гастрономических иллюзий

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    Так и хочется откусить. Подборка курьезных гастрономических иллюзий

    Когда так и хочется откусить, но делать этого не стоит

    Голодный везде еду видит, и это не совсем метафора. Желание что-то съесть одно из самых базовых, оно на инстинктах работает, глаза и нос сами ищут, чего бы в рот засунуть, да пожевать от души. А потому не удивительно, что нередко обманываются, причем по-крупному.

    Потому что вокруг полно всяких штуковин несъедобных, которые сильно похожи на еду. Давайте проверим вашу силу воли, будем искушать вкусняшками, которые таковыми вовсе не являются.

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    на весь екран згорнути
    Экстра хрустящие конфетки оказались разноцветной галькой
    Вавилонские таблички с письменами так сильно похожи на печеньки
    Этим батончиком можно легко и просто развести костер, потому что это на самом деле розжиг
    Желейки из флюорита. Часто его можно увидеть в аквариумах.
    В строительном магазине столько всяких аппетитных на вид смесей
    Кто-то говорит, что это минерал цинкит, но большинство склоняется к тому, что это отличный кусок вишневого пирога!
    “Сделал себе бутерброд из камней, которые нашел на пляже”
    Клубнички не желаете, только смотрите зубки не сломайте
    А вот тут сложно – в теории «суши» съедобно, но сначала еще поймать надо
    Пока висит на дереве, точь-в-точь как гроздь бананов
    Зачем кто-то сплел из мармеладных червячков одеяло?
    Артефакт времен китайской династии Цин. Камень, который сильно похож на кусок маринованной свинины хранили вместе с драгоценностями.
    Это не праздничный банкет, а оригинальная выставка камней!
    Хлорид платины можно легко спутать с вкусными наггетсами, если забыть, что вы находитесь в химической лаборатории
    Вкуснятина! Что-то с сыром, да? А вот и нет – это пластмассовые руки для Lego-человечков
    Вот зачем некоторые баночки с шампунем делают такими аппетитными, а?

    Ранее «Скотч» сообщал, что «мисс Украина» Яремчук рассекретила свои выдающиеся параметры.

    По словам 22-летней модели, в последнее время много нервничала, потому похудела на несколько кило. В настоящее время ее вес составляет 44 кило.

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    Теги: шутки курьез
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    Так и хочется откусить. Подборка курьезных гастрономических иллюзий