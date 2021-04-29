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    Когда скучный свадебный кадр дети сумели превратить в шедевр

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    Когда скучный свадебный кадр дети сумели превратить в шедевр

    «В скучный кадр с церемонии добавляем динамику»

    Когда приходит время составлять список гостей, часто возникает вопрос — приглашать ли маленьких детей на свадьбу? Вдруг им станет скучно, они будут мешать свадебной церемонии и вообще вести себя нелепо? Скорее всего, так и будет.

    Поэтому смело зовите детей на торжество: именно их скорченные рожицы и искреннее проявление чувств сделают ваши свадебные снимки действительно запоминающимися!

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    Когда скучный свадебный кадр дети сумели превратить в шедевр
    Когда скучный свадебный кадр дети сумели превратить в шедевр
    Когда скучный свадебный кадр дети сумели превратить в шедевр
    Когда скучный свадебный кадр дети сумели превратить в шедевр
    Когда скучный свадебный кадр дети сумели превратить в шедевр
    Когда скучный свадебный кадр дети сумели превратить в шедевр
    Когда скучный свадебный кадр дети сумели превратить в шедевр
    Когда скучный свадебный кадр дети сумели превратить в шедевр
    Когда скучный свадебный кадр дети сумели превратить в шедевр
    Когда скучный свадебный кадр дети сумели превратить в шедевр
    Когда скучный свадебный кадр дети сумели превратить в шедевр
    Когда скучный свадебный кадр дети сумели превратить в шедевр
    Когда скучный свадебный кадр дети сумели превратить в шедевр
    Когда скучный свадебный кадр дети сумели превратить в шедевр
    Когда скучный свадебный кадр дети сумели превратить в шедевр

    Ранее «Скотч» показывал фото звезды «Спасателей Малибу» в крошечном бикини, которая напомнила почему по ней сохли парни.

    Густые роскошные локоны, идеальная кожа, огромные голубые глаза и пышные формы — если не знать, сколько модели лет, сложно подумать, что она разменяла шестой десяток. И фанаты, завороженные кадрами, не могли не осыпать свою любимицу комплиментами.

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    Теги: шутки курьез
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