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    Подборка вопиющих случаев наплевательства на свою работу. Курьезные фото

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    Подборка вопиющих случаев наплевательства на свою работу. Курьезные фото

    Наверняка задумка была хорошей, красивой. Зато реализация – как всегда

    Люди – существа в своей массе не слишком трудолюбивые, но почти всех можно мотивировать работать качественно. Но есть такие персонажи, которых бесполезно даже ставить работать – на них ничего не действует.

    И остается только сожалеть о потраченном времени и нервно посмеиваться от увиденного. Хотя, может они просто занимаются не своим делом?

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    Подборка вопиющих случаев наплевательства на свою работу. Курьезные фото
    Подборка вопиющих случаев наплевательства на свою работу. Курьезные фото
    Подборка вопиющих случаев наплевательства на свою работу. Курьезные фото
    Подборка вопиющих случаев наплевательства на свою работу. Курьезные фото
    Подборка вопиющих случаев наплевательства на свою работу. Курьезные фото
    Подборка вопиющих случаев наплевательства на свою работу. Курьезные фото
    Подборка вопиющих случаев наплевательства на свою работу. Курьезные фото
    Подборка вопиющих случаев наплевательства на свою работу. Курьезные фото
    Подборка вопиющих случаев наплевательства на свою работу. Курьезные фото
    Подборка вопиющих случаев наплевательства на свою работу. Курьезные фото

    «Наверняка задумка была хорошей, красивой. Зато реализация – как всегда», «Инновация? Нет, все же больше похоже на халтурную работу», «Вопрос: и как теперь раскрыть полотно для проектора?», «Кажется, сыр все же должен быть в другом месте», «А потом они удивляются, почему в магазине поубавилось посетителей», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что королевская семья получит $1.5 млн за ложь принцессе Диане.

    Такую «цену обмана» королевская семья должна получить от телеканала уже в скором времени. Ответственный за расследование скандального интервью лорд Дайсон доказал, что журналист использовал «обманные методы». Мартина Башира открыто называют «мошенником-репортером».

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    Теги: шутки курьез
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    Подборка вопиющих случаев наплевательства на свою работу. Курьезные фото