Подборка вопиющих случаев наплевательства на свою работу. Курьезные фото

Наверняка задумка была хорошей, красивой. Зато реализация – как всегда

Люди – существа в своей массе не слишком трудолюбивые, но почти всех можно мотивировать работать качественно. Но есть такие персонажи, которых бесполезно даже ставить работать – на них ничего не действует.

И остается только сожалеть о потраченном времени и нервно посмеиваться от увиденного. Хотя, может они просто занимаются не своим делом?

«Наверняка задумка была хорошей, красивой. Зато реализация – как всегда», «Инновация? Нет, все же больше похоже на халтурную работу», «Вопрос: и как теперь раскрыть полотно для проектора?», «Кажется, сыр все же должен быть в другом месте», «А потом они удивляются, почему в магазине поубавилось посетителей», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что королевская семья получит $1.5 млн за ложь принцессе Диане.

Такую «цену обмана» королевская семья должна получить от телеканала уже в скором времени. Ответственный за расследование скандального интервью лорд Дайсон доказал, что журналист использовал «обманные методы». Мартина Башира открыто называют «мошенником-репортером».