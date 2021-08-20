Курьезные фото обворожительных енотов, которые украдут ваши сердца

Когда ты енот и у тебя совершенно нет поводов для волнения

Еноты по популярности в Сети уступают только кошкам и собакам. Эти хитрые, проворные и наглые зверьки уже давно очаровали огромное количество людей, решивших, несмотря ни на что, взять их домой в качестве питомцев.

Собрали для вас самые милые снимки енотов, которые подарят вам заряд позитива на всю неделю.

«Когда ты енот и у тебя совершенно нет поводов для волнения», «На случай, если вы не знали, как выглядят зубы енотов», «Сфотографируй меня с фильтром», «Время подкачаться», «Этот енот из зоопарка мое тотемное животное», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что украинская блогерша с самыми большими скулами показала фото до пластики.

На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз. Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.