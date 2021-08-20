  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Курьезные фото обворожительных енотов, которые украдут ваши сердца

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Курьезные фото обворожительных енотов, которые украдут ваши сердца

    Когда ты енот и у тебя совершенно нет поводов для волнения

    Еноты по популярности в Сети уступают только кошкам и собакам. Эти хитрые, проворные и наглые зверьки уже давно очаровали огромное количество людей, решивших, несмотря ни на что, взять их домой в качестве питомцев.

    Собрали для вас самые милые снимки енотов, которые подарят вам заряд позитива на всю неделю.

    1 з 14
    на весь екран згорнути
    Курьезные фото обворожительных енотов, которые украдут ваши сердца
    Курьезные фото обворожительных енотов, которые украдут ваши сердца
    Курьезные фото обворожительных енотов, которые украдут ваши сердца
    Курьезные фото обворожительных енотов, которые украдут ваши сердца
    Курьезные фото обворожительных енотов, которые украдут ваши сердца
    Курьезные фото обворожительных енотов, которые украдут ваши сердца
    Курьезные фото обворожительных енотов, которые украдут ваши сердца
    Курьезные фото обворожительных енотов, которые украдут ваши сердца
    Курьезные фото обворожительных енотов, которые украдут ваши сердца
    Курьезные фото обворожительных енотов, которые украдут ваши сердца
    Курьезные фото обворожительных енотов, которые украдут ваши сердца
    Курьезные фото обворожительных енотов, которые украдут ваши сердца
    Курьезные фото обворожительных енотов, которые украдут ваши сердца

    «Когда ты енот и у тебя совершенно нет поводов для волнения», «На случай, если вы не знали, как выглядят зубы енотов», «Сфотографируй меня с фильтром», «Время подкачаться», «Этот енот из зоопарка мое тотемное животное», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что украинская блогерша с самыми большими скулами показала фото до пластики.

    На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз. Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.

    Читайте также: Радовался, что припарковался в тени. На автомобиль известного телеведущего упало дерево (фото)
    Теги: шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Курьезные фото обворожительных енотов, которые украдут ваши сердца