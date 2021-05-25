Когда даже в самой абсурдной ситуации люди умудрялись выглядеть естественно. Курьезные фото

Что ж, главное, сохраняйте спокойствие и оптимистичный настрой в любой ситуации!

Иногда кажется, мы тратим чуть ли не все душевные силы на то, чтоб не сделать вдруг что-то нелепое и не показаться немножко странным. А то мало ли, что подумают окружающие? Но есть такие люди, которые нисколько не задумываются о каких-то нормах и при этом в любой ситуации выглядят органично и расслабленно.

Они без проблем катаются по супермаркету на тележке, приходят на первую пару с подушкой и одеялом, а вместо айпода носят с собой объемный магнитофон. И самое странное, что когда смотришь на них, думаешь только: «Хм… Ну и нормально!».

Ранее «Скотч» сообщал, молодая мать настолько полюбила тату, что превратила себя в ходячий комикс.

Все началось в 18 лет. Тогда новые знакомые затащили Юлиану в тату-салон, а она не особо и сопротивлялась. Спустя несколько лет, когда сыну девушки исполнилось три года, она решила набить себе на ноге изображения его любимых героев. Так на бедре немки поселились Человек-паук, Железный человек и Капитан Америка

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