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Круїзний лайнер замість Багамів привіз тисячі туристів до Канади

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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фото: CTV News
Круїзний лайнер Oasis of the Seas компанії Royal Caribbean

Деякі туристи обурилися через скасовану відпустку, а інші вирішили скористатися нагодою та познайомитися з канадським містом

Понад 5,5 тис. пасажирів круїзного лайнера Oasis of the Seas замість відпочинку у Флориді та на Багамських островах вирушили до канадської провінції Нова Шотландія. Компанія Royal Caribbean змінила маршрут через несприятливий прогноз погоди біля східного узбережжя США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CTV News.

Замість тропічного відпочинку – осінь у Канаді

Семиденний круїз мав передбачати зупинки у Флориді та на Багамських островах. Однак 18 жовтня, незадовго до відправлення судна з Нью-Джерсі, пасажирам повідомили про зміну маршруту. Замість південного напрямку лайнер узяв курс на Галіфакс – найбільше місто канадської провінції Нова Шотландія.

Мандрівники, які готувалися до сонячної погоди та пляжного відпочинку, були змушені терміново переглядати вміст валіз. Дехто не мав теплого одягу, необхідного для канадської осені.

«Мій чоловік сказав: “Це жарт, правда?”» – розповіла мешканка Нью-Джерсі Марі Дернінг в інтерв'ю CTV News. За її словами, часу на підготовку до нового маршруту було обмаль. Жінка взяла зимову шапку та навушники, але забула шарф.

Інший пасажир, Рон Грін із Вірджинії, пояснив, що родина розраховувала відвідати Флориду, а потім вирушити на Багами. Замість запланованої подорожі туристи опинилися на півночі Атлантичного узбережжя.

Лайнер із понад 5-ма тисячами пасажирів вирушив із Нью-Джерсі на Багами, але через шторм прибув до Канади
Лайнер із понад 5-ма тисячами пасажирів вирушив із Нью-Джерсі на Багами, але через шторм прибув до Канади
фото: CTV News

Канадець проїхав сім годин заради відпустки

Особливо прикрою зміна маршруту стала для Ніколаса Мелі. Чоловік разом із родиною подолав автомобілем приблизно сім годин від Торонто до Нью-Джерсі, щоб розпочати круїз до Багамських островів. Зрештою судно повернуло його до Канади.

«Я вже з Канади, а хотів на Багами», – пояснив Мелі журналістам.

Втім, не всі пасажири сприйняли зміну планів негативно. Джим Метьюз із Нью-Джерсі вирішив не дозволяти несподіванкам зіпсувати подорож.

«Я вдячний і спробую отримати від цього максимум. Я вже з'ясував, що Галіфакс – прекрасне місто», – сказав турист.

Волтер Макдоннелл з Онтаріо також зрадів можливості відвідати знайоме місто. Пасажири могли прогулятися набережною, відвідати магазини та здійснити прогулянку гаванню.

Яку компенсацію отримали пасажири

Через зміну маршруту Royal Caribbean запропонувала мандрівникам компенсацію. За повідомленнями медіа, пасажири отримали ваучери на 50% вартості майбутнього круїзу, а також відшкодування за екскурсії, придбані через компанію.

Зупинка в Галіфаксі тривала приблизно добу. Після цього лайнер вирушив у море, а завершити подорож мав поверненням до Нью-Джерсі 25 жовтня.

Нагадаємо, у вересні 2024 року пасажири річкового круїзного лайнера «Тургау Престиж» не могли зійти на берег у Відні через повінь на Дунаї. Судно заблокувала затоплена ділянка біля причалу.

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Теги: Торонто лайнер подорож шторм туризм Канада

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