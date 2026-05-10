Круїзний лайнер із хантавірусом прибув до Канарських островів

Всі пасажири лайнера вважаються контактами високого ризику

Вранці 10 травня в порту Гранаділья на іспанському острові Тенерифе причалив круїзний лайнер MV Hondius. На борту судна зафіксовано спалах небезпечного хантавірусу, що змусило іспанську владу та європейські медичні служби запровадити безпрецедентні заходи безпеки під час евакуації пасажирів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Іспанські чиновники розробили складну логістичну схему, щоб мінімізувати контакт потенційно інфікованих осіб із місцевим населенням. Пасажирів, які наразі не мають видимих симптомів хвороби, доправляють на берег невеликими човнами. З порту їх перевозять закритими автобусами до головного аеропорту Тенерифе, звідки вони відразу вилітають спецрейсами до своїх країн. Перед посадкою на літаки всі пасажири проходять обов’язкове тестування від органів охорони здоров'я Іспанії.

Європейське агентство охорони здоров’я класифікувало всіх людей, що перебували на борту MV Hondius, як контакти високого ризику. Хантавіруси є групою патогенів, що можуть викликати важкі захворювання легень та нирок у людей, а смертність від певних штамів є досить високою. Ситуація перебуває під постійним моніторингом міжнародних медичних організацій.

Лайнер MV Hondius спеціалізується на полярних експедиціях, проте цей круїз обернувся карантином. Фахівці наразі з’ясовують джерело зараження, оскільки хантавіруси зазвичай передаються людям через контакт із гризунами або їхніми виділеннями.

Нагадаємо, спалах небезпечної інфекції хантавірусу серед туристів під час морського круїзу змушує європейські країни бити на сполох та запроваджувати екстрені заходи безпеки. Реальна небезпека нависла й над Україною, адже в сусідній Польщі запроваджено санітарний нагляд над контактною особою, тож цілком можливо, що смертельна інфекція вже впритул наблизилася до наших кордонів.

Раніше «Главком» повідомляв про початок спалаху на MV Hondius: тоді лайнер іще перебував під медичним наглядом і прямував до африканського узбережжя.

До слова, «Главком» також писав, що п'ятеро українців на борту MV Hondius не мають ознак інфікування – їхній стан задовільний, а українські дипломати в Нідерландах і Малазі тримають ситуацію під контролем.