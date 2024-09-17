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У Відні пасажири круїзного лайнера не можуть зійти на берег через повінь

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Відні пасажири круїзного лайнера не можуть зійти на берег через повінь
Пасажири річкового круїзного лайнера три дні не можуть зійти на берег у Відні
фото з відкритих джерел

Австрійська влада вирішує: евакуювати пасажирів круїзного лайнера або залишити їх на борту до спаду води

У Відні через повінь на Дунаї з 14 вересня заблоковано швейцарський річковий круїзний лайнер «Тургау Престиж» з понад 140 людьми на борту. Австрійська влада розглядає варіанти евакуації або тимчасового перебування людей на судні до спаду води. Про це повідомляє видання Der Standard.

Наразі 102 пасажири та 40 членів екіпажу залишаються на борту, оскільки прохід до причалу затоплений. За словами організатора подорожей Thurgau Travel, на судні достатньо провізії.

На щастя, за словами пасажирів та команди, на борту є все необхідне. Організатор подорожей Thurgau Travel підтвердив, що харчування для всіх повністю забезпечене.

Ситуація залишається під контролем, і влада прийме рішення щодо подальших дій після покращення погодних умов.

Нагадаємо, катастрофічні повені в Європі: кількість загиблих зросла до восьми.

Теги: лайнер Відень влада повінь

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