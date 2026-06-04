22 години у небі: найдалекобійніший у світі лайнер здійснив перший політ

Європейський авіабудівний гігант Airbus провів успішні перші льотні випробування пасажирського лайнера A350-1000ULR

Унікальний літак A350-1000ULR здатний безперервно перебувати в повітрі понад 22 години та долати відстань у 18 500 км без жодної проміжної дозаправки.

Завдяки цьому пасажирам більше не доведеться марнувати час в аеропортах Сінгапуру чи Дубая мандруючи з Австралії до Європи чи США, а загальна тривалість подорожі між континентами скоротиться майже на третину. Перші випробування флагмана авіабудування пройшли на заводському аеродромі компанії у французькій Тулузі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на New Atlas.

Перший випробувальний політ модифікації A350-1000ULR пройшов у суворій відповідності до регламенту безпеки. Новітній широкофюзеляжний літак провів у небі над Францією рівно 3 години та 43 хвилини. За цей час екіпаж та інженери на борту протестували роботу силових установок, навігаційних комплексів та стійкість планера під час маневрування.

У ході тестів лайнер піднявся на максимальну робочу висоту у 12 500 м. Первинний аналіз телеметрії показав, що всі бортові системи, комп'ютерні комплекси управління та електроніка відпрацювали в штатному режимі, повністю підтвердивши розрахункові характеристики аеродинаміки.

Інженери Airbus не стали створювати літак з чистого аркуша, а взяли за основу вже перевірену часом серійну платформу флагманського A350-1000. Проте, щоб навчити машину долати 18 500 км без посадки, знадобилося суттєво модернізувати паливну систему.

У центральній секції фюзеляжу літака було змонтовано додатковий паливний бак ємністю 20 тис. літрів. Це інженерне рішення дозволило значно збільшити максимальну злітну вагу та запас авіаційного гасу на борту, не зменшуючи при цьому корисний об'єм багажних відсіків.

Разом із надвітростійким композитним крилом та надсучасними економічними двигунами Rolls-Royce Trent XWB-97, цей апгрейд і забезпечив лайнеру недосяжний раніше показник автономності.

Просидіти майже добу в замкненому просторі – серйозний виклик для людського організму. Тому авіакомпанія Qantas радикально переглянула щільність пасажирських крісел. Якщо стандартний Airbus A350-1000 зазвичай перевозить від 350 до 410 пасажирів, то версія ULR розрахована всього на 238 мандрівників.

Простір салону буде розділений на чотири класи обслуговування, де особливу увагу приділили зонам відпочинку та ергономіці:

Розкішний Перший клас (з окремими купе-ліжками);

Просторий Бізнес-клас;

Преміум-економ;

Економ-клас із суттєво збільшеною відстанню між рядами для ніг.

Усього за чинним контрактом Airbus має побудувати та передати австралійському авіаперевізнику 12 літаків у модифікації A350-1000ULR. Перший комерційний борт буде переданий замовнику наступного року, а старт регулярних безпосадкових рейсів з Сіднея та Мельбурна до Лондона, Парижа та Нью-Йорка запланований на 2027 рік.

Нагадаємо, у Франції сталася курйозна ситуація, літак відправився у рейс без пасажирів. 150 людей вже прямували до літака, однак застрягли на паспортному контролі. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Independent.

Курйозний інцидент трапився 30 травня в аеропорту Тулуза-Бланьяк. Під час проходження контролю перед польотом утворилися величезні черги, що заблокувало прохід іншим пасажирам, які поспішали на літак авіакомпанії Ryanair. Скупчення людей виникло на паспортному контролі, оскільки багато пасажирів летіли до Тунісу та Марокко, що розташовані за межами Шенгенської зони.