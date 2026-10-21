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«Я некомпетентний»: канадець із жартівливою кампанією виграв вибори

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Брейді Роджерс під час передвиборчої кампанії в Келоуні
фото: сайт Брейді Роджерса

33-річний підприємець і колишній інженер висміював власну кваліфікацію на плакатах і в соцмережах

У канадському місті Келоуна підприємець Брейді Роджерс переміг на місцевих виборах, хоча його кампанія трималася на жартах про власну некомпетентність і небажання займатися політикою. Кандидат отримав 12 635 голосів і став одним із восьми обраних до міської ради. Про це пише «Главком» із посиланням на результати голосування та матеріал Global News.

«Не знаю, що роблю»: як кандидат агітував виборців

Роджерс зробив ставку на самоіронію замість звичних передвиборчих обіцянок. На його плакатах з'являлися гасла «Я просто намагаюся платити за оренду» та «Гаразд, я це зроблю», а в соцмережах він писав: «Мені цього майже не хочеться».

Передвиборчий плакат Брейді Роджерса на вулиці канадського міста Келоуна. Напис на плакаті: «Наскільки це може бути складно?».
Передвиборчий плакат Брейді Роджерса на вулиці канадського міста Келоуна. Напис на плакаті: «Наскільки це може бути складно?».
фото: Global News

На власному сайті кандидат також іронізував над своєю готовністю до політичної роботи. Він заявляв, що не любить політику, не знає, що робить, і не має відповідної кваліфікації. Один із його дописів підхопив американський акаунт із великою аудиторією, і після цього кампанія розлетілася мережею.

В інтерв'ю Global News Роджерс пояснив, що слова про відсутність кваліфікації були жартом. Він визнав, що раніше не працював політиком, але вважав свій професійний досвід корисним для роботи в міській раді.

Брейді Роджерс розмістив на передвиборчому плакаті гасло «Просто намагаюся платити за оренду».
Брейді Роджерс розмістив на передвиборчому плакаті гасло «Просто намагаюся платити за оренду».
фото: Global News

Чим займався Роджерс до виборів

Чотири роки Роджерс працював інженером з роботизованої автоматизації. Пізніше він став співзасновником компанії The Rogerie, яка перетворює місцеві пластикові відходи на нові вироби. Попри жартівливу агітацію, кандидат наголошував, що ставиться до роботи в міській раді серйозно.

На виборах 17 жовтня 2026 року за місця в раді Келоуни змагалися 37 кандидатів. Роджерс набрав 12 635 голосів і посів четверте місце, що забезпечило йому мандат: у міській раді передбачено вісім депутатських місць.

Серед тих, хто не потрапив до ради, – чинна депутатка Максін ДеГарт, яка балотувалася на черговий термін.

Як минули вибори в Келоуні

За даними міської влади, у голосуванні взяли участь 38 970 виборців. Явка становила приблизно 31%. Результати поки що попередні: головний виборчий офіцер міста має оголосити офіційні до 21 жовтня. Історія Роджерса привернула увагу не лише через результат, а й через незвичний спосіб комунікації з виборцями: замість образу досвідченого політика він обрав відверту самоіронію.

Нагадаємо, місцеві вибори дають жителям змогу обирати представників, які ухвалюють рішення щодо житла, міської інфраструктури та розвитку громади. Про особливості виборчого процесу й те, як оцінювати кандидатів, «Главком» розповідав у матеріалі «Як шукати свого кандидата? Шпаргалка для виборця». 

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Теги: жарт Канада політика вибори історія

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