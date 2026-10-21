«Укрзалізниця» запускає три нові поїзди до Польщі: розклад і маршрути

Для перевезень використовуватимуть вагони підвищеного комфорту, побудовані в Україні під час повномасштабної війни

Нові рейси з’єднають Київ і Дніпро з польськими містами, звідки пасажири зможуть продовжити подорож до інших країн Європи

«Укрзалізниця» запускає три нові міжнародні поїзди до Польщі. Два рейси курсуватимуть до Перемишля, ще один – до Холма. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву компанії.

Один із нових поїздів – №23/24 Київ – Холм – назвали на честь українського історика Михайла Грушевського, який народився в Холмі та майже 20 років працював у Києві. Поїзд вирушатиме під пісню гурту MUR «Наш час настав». Для перевезень використовуватимуть вагони підвищеного комфорту, побудовані в Україні під час повномасштабної війни.

Назва нового флагманського потяга фото: «Укрзалізниця»

Київ – Перемишль: розклад і маршрут

Поїзд №31/32 Київ – Перемишль вирушатиме зі столиці о 21:30 та прибуватиме до польського міста о 08:19.

На маршруті передбачені зупинки у Вінниці, Хмельницькому, Тернополі та Львові. У Перемишлі пасажири зможуть пересісти на поїзди до Берліна, Праги, Кракова, Катовіце та Вроцлава.

Дніпро – Перемишль: час відправлення

Другий рейс до Перемишля – поїзд №73/74 Дніпро – Перемишль. Він вирушатиме з Дніпра о 19:00, а прибуватиме до польського міста о 14:10.

Поїзд зупинятиметься у Кам’янському, П’ятихатках, Олександрії, Знам’янці та Львові. У Перемишлі пасажири зможуть продовжити подорож до Варшави, Кракова, Праги та Мюнхена.

Варто нагадати, що потяги, які курсують між Україною та Польщею, значно відстають від розкладу. За даними «Укрзалізниці», станом на 20 жовтня відставання від графіка одного з рейсів сягає майже 20 годин.