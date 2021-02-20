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    Курьезные фото, благодаря которым понимаешь, что еще не видел настоящей зимы

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    Курьезные фото, благодаря которым понимаешь, что еще не видел настоящей зимы

    Если вы считаете, что вам холодно — сначала посмотрите на это фото…

    Есть люди, которым нравится холод, а есть такие, которые зимой впадают в «спячку» и просыпаются только весной. К какой бы категории вы не относились, эти фото суровой зимы не оставят вас равнодушным.

    Далеко не всем повезло жить в теплых странах…

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    Курьезные фото, благодаря которым понимаешь, что еще не видел настоящей зимы
    Курьезные фото, благодаря которым понимаешь, что еще не видел настоящей зимы
    Курьезные фото, благодаря которым понимаешь, что еще не видел настоящей зимы
    Курьезные фото, благодаря которым понимаешь, что еще не видел настоящей зимы
    Курьезные фото, благодаря которым понимаешь, что еще не видел настоящей зимы
    Курьезные фото, благодаря которым понимаешь, что еще не видел настоящей зимы
    Курьезные фото, благодаря которым понимаешь, что еще не видел настоящей зимы
    Курьезные фото, благодаря которым понимаешь, что еще не видел настоящей зимы
    Курьезные фото, благодаря которым понимаешь, что еще не видел настоящей зимы
    Курьезные фото, благодаря которым понимаешь, что еще не видел настоящей зимы
    Курьезные фото, благодаря которым понимаешь, что еще не видел настоящей зимы
    Курьезные фото, благодаря которым понимаешь, что еще не видел настоящей зимы
    Курьезные фото, благодаря которым понимаешь, что еще не видел настоящей зимы
    Курьезные фото, благодаря которым понимаешь, что еще не видел настоящей зимы
    Курьезные фото, благодаря которым понимаешь, что еще не видел настоящей зимы
    Курьезные фото, благодаря которым понимаешь, что еще не видел настоящей зимы
    Курьезные фото, благодаря которым понимаешь, что еще не видел настоящей зимы
    Курьезные фото, благодаря которым понимаешь, что еще не видел настоящей зимы
    Курьезные фото, благодаря которым понимаешь, что еще не видел настоящей зимы
    Курьезные фото, благодаря которым понимаешь, что еще не видел настоящей зимы
    Курьезные фото, благодаря которым понимаешь, что еще не видел настоящей зимы

    «Если вы считаете, что вам холодно — сначала посмотрите на это фото…», «В такой холод замерзают даже привидения!», «Когда забыл чай в машине…», «Великолепный эффект в замерзшем озере», «А вы когда-нибудь видели замерзший гейзер?», «Так выглядит газон если забыть на ночь отключить полив», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал курьезные фото из Техаса, где никто не был готов к рекордно низким температурам.

    Экстремальные погодные условия внесли существенные изменения в жизнь людей, но они стараются не падать духом. Мы собрали для вас фотографии, которые покажут, насколько холодно сейчас в Техасе, жители которого совершенно не привыкли к такой погоде.

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