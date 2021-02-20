Курьезные фото, благодаря которым понимаешь, что еще не видел настоящей зимы

Если вы считаете, что вам холодно — сначала посмотрите на это фото…

Есть люди, которым нравится холод, а есть такие, которые зимой впадают в «спячку» и просыпаются только весной. К какой бы категории вы не относились, эти фото суровой зимы не оставят вас равнодушным.

Далеко не всем повезло жить в теплых странах…

«Если вы считаете, что вам холодно — сначала посмотрите на это фото…», «В такой холод замерзают даже привидения!», «Когда забыл чай в машине…», «Великолепный эффект в замерзшем озере», «А вы когда-нибудь видели замерзший гейзер?», «Так выглядит газон если забыть на ночь отключить полив», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал курьезные фото из Техаса, где никто не был готов к рекордно низким температурам.

Экстремальные погодные условия внесли существенные изменения в жизнь людей, но они стараются не падать духом. Мы собрали для вас фотографии, которые покажут, насколько холодно сейчас в Техасе, жители которого совершенно не привыкли к такой погоде.