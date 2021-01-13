Курьезные фото, которые ярко иллюстрируют понятие «испанский стыд»

Эти провалы вызывают смех сквозь слезы

Никто не застрахован от провалов, неудач или просто плохих дней. Однако люди из этого материала в своей бестолковости вышли на абсолютно новый уровень: у них была всего одна задача, но даже ее они удивительным образом смогли провалить.

Мы собрали для вас фотографии, которые вызывают дикое желание прокричать: «Ну, как тут можно было облажаться?».

Ранее «Скотч» показывал наглого финского шпица, который обожает портить общие фото.

Способность портить семейные снимки принесла Кико всемирную известность. На собачий Instagram-аккаунт подписалось уже более 93,5 тысяч человек. Предлагаем вам оценить лучшие кадры уморительных песелей.