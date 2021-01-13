  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    Курьезные фото, которые ярко иллюстрируют понятие «испанский стыд»

    • Розсилка
    Курьезные фото, которые ярко иллюстрируют понятие «испанский стыд»

    Эти провалы вызывают смех сквозь слезы

    Никто не застрахован от провалов, неудач или просто плохих дней. Однако люди из этого материала в своей бестолковости вышли на абсолютно новый уровень: у них была всего одна задача, но даже ее они удивительным образом смогли провалить.

    Мы собрали для вас фотографии, которые вызывают дикое желание прокричать: «Ну, как тут можно было облажаться?».

    1 з 14
    на весь екран згорнути
    Зато у коров будет отличный свет
    Курьезные фото, которые ярко иллюстрируют понятие «испанский стыд»
    Курьезные фото, которые ярко иллюстрируют понятие «испанский стыд»
    Без комментариев
    Курьезные фото, которые ярко иллюстрируют понятие «испанский стыд»
    То есть это просто один короткий шнур…
    Раскраска для ленивых
    Вызывайте экзорциста
    Этот учебник способен нанести ребенку моральную травму
    Безопасность прежде всего
    Биг-Бен немного изменился
    Курьезные фото, которые ярко иллюстрируют понятие «испанский стыд»
    Не так мы представляли себе русалку

    Ранее «Скотч» показывал наглого финского шпица, который обожает портить общие фото.

    Способность портить семейные снимки принесла Кико всемирную известность. На собачий Instagram-аккаунт подписалось уже более 93,5 тысяч человек. Предлагаем вам оценить лучшие кадры уморительных песелей.

     Читайте также: Забавного померанского шпица сдали в приют из-за большого размера, но вскоре пожалели об этом
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies