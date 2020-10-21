Курьезные фото котов, наглость которых перешла все границы



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Некоторые нахулиганили так, что вошли в историю

Как часто шутят в Сети, кошки — это животные, которые не сомневаются в том, что это не они живут у людей, а люди у них. Эти хвостатые питомцы уверены в своей неотразимости и в том, что человек обязан им подчиняться.

«Скотч» сделал подборку фотографий котов, наглость и уверенность в себе которых не знает границ. Некоторые из них нахулиганили так, что вошли в историю, — как кот, который оставил отпечатки своих лап на книге XV века.

Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.