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    Курьез

    Курьезные фото котов, наглость которых перешла все границы

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    Курьезные фото котов, наглость которых перешла все границы

    Некоторые нахулиганили так, что вошли в историю

    Как часто шутят в Сети, кошки — это животные, которые не сомневаются в том, что это не они живут у людей, а люди у них. Эти хвостатые питомцы уверены в своей неотразимости и в том, что человек обязан им подчиняться.

    «Скотч» сделал подборку фотографий котов, наглость и уверенность в себе которых не знает границ. Некоторые из них нахулиганили так, что вошли в историю, — как кот, который оставил отпечатки своих лап на книге XV века.

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    Курьезные фото котов, наглость которых перешла все границы
    Курьезные фото котов, наглость которых перешла все границы
    Курьезные фото котов, наглость которых перешла все границы
    Курьезные фото котов, наглость которых перешла все границы
    Курьезные фото котов, наглость которых перешла все границы
    Курьезные фото котов, наглость которых перешла все границы
    Курьезные фото котов, наглость которых перешла все границы
    Курьезные фото котов, наглость которых перешла все границы

    Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

    В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

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