Большое кошачье-собачье семейство никого не оставит равнодушным (видео)



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«Какая дружная семья, очаровательно!», - комментируют фото пользователи сети

Уровень милоты в этом видео просто зашкаливает: кошка и собака недавно стали мамами и теперь поддерживают друг друга в этом сложном деле. Более того, кошка без проблем оставляет своих малышей на попечение большой подруги. «Яжематери», которых мы заслуживаем!

Комментаторы оказались в восторге от этого большого смешанного семейства:

«Кошка выглядит вымотанной. Вот что материнство делает со всеми нами», «Оууу, я очень надеюсь, что эти маленькие комочки вырастут настоящими друзьями», «Это все безумно мило, но мне страшно представить, сколько шерсти будет в доме», «Это видео сделало мой день, да чего уж там… всю неделю!», «Какая дружная семья, очаровательно!», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.