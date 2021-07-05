Курьезные фото настолько бестолковых дизайнерских решений, что в них есть своя прелесть
Когда безделушка в одночасье превращается в модный тренд
Людям всегда тяжело принимать новое, зато потом и трактором не оттащишь, когда распробуют. Этим охотно пользуются дизайнеры, которые выдают всякие свои капризы и поделки за «инновационные» и «экспериментальные» творения.
И по большому счету правильно делают, ведь если людям понравится, а так бывает нередко, то безделушка в одночасье превратится в модный тренд. А на нет и суда нет – смотрите сами и делайте выводы.
Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.
Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике
Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.