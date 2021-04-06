Курьезные фото очень странных товаров, которые люди пытались продать в интернете

Когда слишком много вопросов, но так мало ответов

В век потребления люди приобретают и продают огромное количество товаров. Именно поэтому различные интернет-сервисы для размещения объявлений пользуются большим спросом. Чаще всего там можно найти действительно нужные вещи по адекватной цене, но порой на глаза попадаются такие странные товары, что не знаешь, как реагировать на увиденное.

Именно такие объявления мы собрали в этом материале. Когда слишком много вопросов, но так мало ответов.

«Диван с животным принтом», «Мангал и холодильник два в одном», «Кастомное кресло, вдохновленное фильмом „Джокер“», «Шестилистный клевер», «Нагреватель для консервированной фасоли», - шутят в комментариях пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал подборку невинных детских рисунков, которые слегка озадачили взрослых.

Иногда дети говорят и спрашивают такие вещи, что взрослые теряют дар речи, но когда дело доходит до рисунков, то там дела могут обстоять еще хуже. Наивная детская непосредственность позволяет детям творить, не задумываясь над тем, что могут увидеть взрослые в их рисунках.