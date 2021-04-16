  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Мать набила тату с рисунком сына, но вскоре пожалела об этом (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Мать набила тату с рисунком сына, но вскоре пожалела об этом (фото)

    В своем клипе женщина показала татуировку — детский рисунок, на котором изображена пальма и гигантская пещера, похожая на череп

    Ежедневно в TikTok появляется огромное количество челленджей, призванных развлечь нас с вами. Так, в начале весны тиктокер под ником @pigeonsandfries запустил необычный флешмоб. Парень признался, что ему всю жизнь говорили, что татуировка должна нести тайный смысл или иметь для человека сакральное значение, поэтому он попросил интернет-пользователей поделиться самыми бессмысленными и глупыми татуировками.

    И одним из самых популярных видеоответов молодому человеку стал ролик женщины под ником th3victorygarden. В своем клипе она показала татуировку — детский рисунок, на котором изображена пальма и гигантская пещера, похожая на череп.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Мать набила тату с рисунком сына, но вскоре пожалела об этом (фото)
    Мать набила тату с рисунком сына, но вскоре пожалела об этом (фото)

    Спустя несколько секунд молчания th3victorygarden заявила: «Это рисунок друга моего сына. Я думала, что его нарисовал мой сын».

    Ролик под названием «Кевин, 6 лет, цветной карандаш» набрал более 350 тысяч просмотров. Девушка отметила, что рассказывала о своей эпичной ошибке только самым близким. О предыстории ее тату не знали даже родители автора рисунка.

    Ранее «Скотч» сообщал, что волонтер Яна Зинкевич стала моделью для куклы Барби.

    Кукла похожа на Яну Зинкевич: сидит в инвалидной коляске в униформе цвета хаки с имитацией государственных наград и орденом «Народный герой Украины» на груди. В поднятых руках она держит государственный флаг Украины. На рукаве у куклы – патч батальона парамедиков «Госпитальеры».

    Читайте также: Олигарх Пинчук продает 46-метровую яхту за $12,9 млн
    Теги: татуировка курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies