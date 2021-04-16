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    Блогерша нашла фотошоп на снимке миллиардерши в бикини и опозорила ее

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    Миллиардерша Кайли Дженнер - Блогерша нашла фотошоп на снимке миллиардерши в бикини и опозорила ее
    Миллиардерша Кайли Дженнер
    Фото: @KylieJenner

    Публикация residualdata стала вирусной и набрала 1,7 миллиона просмотров

    Блогерша нашла фотошоп на снимке предпринимательницы и телезвезды Кайли Дженнер и пристыдила ее в соцсети. Ролик появился на ее странице в TikTok.

    Пользовательница с никнеймом residualdata опубликовала видео, на котором показала отличия фигуры бизнесвумен на снимке по сравнению с ее реальной внешностью. На размещенных кадрах Дженнер позирует стоя напротив панорамного окна в вязаном бикини желтого цвета.

    По словам блогерши, модель с помощью фотошопа уменьшила объем бедра, сузила талию и сделала живот более плоским. Автор ролика обратила внимание зрителей на «поплывшие» шторы в окне. «Штора около бедра Кайли стала изогнутой, когда кто-то с помощью фоторедактора придавал ее фигуре форму песочных часов», — пояснила блогерша.

    @residualdata

    before u comment “why do u care” please watch the whole thing

    Теги: знаменитости шоу-бизнес курьез
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