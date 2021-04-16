Блогерша нашла фотошоп на снимке миллиардерши в бикини и опозорила ее

Публикация residualdata стала вирусной и набрала 1,7 миллиона просмотров

Блогерша нашла фотошоп на снимке предпринимательницы и телезвезды Кайли Дженнер и пристыдила ее в соцсети. Ролик появился на ее странице в TikTok.

Пользовательница с никнеймом residualdata опубликовала видео, на котором показала отличия фигуры бизнесвумен на снимке по сравнению с ее реальной внешностью. На размещенных кадрах Дженнер позирует стоя напротив панорамного окна в вязаном бикини желтого цвета.

По словам блогерши, модель с помощью фотошопа уменьшила объем бедра, сузила талию и сделала живот более плоским. Автор ролика обратила внимание зрителей на «поплывшие» шторы в окне. «Штора около бедра Кайли стала изогнутой, когда кто-то с помощью фоторедактора придавал ее фигуре форму песочных часов», — пояснила блогерша.