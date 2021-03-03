Лучшие наряды звезд на «Золотом глобусе» (фото)

Некоторые артисты перетянули все внимание на свои невероятные наряды

28 февраля прошла 78-я церемония премии голливудской Ассоциации иностранной прессы. Мероприятие проходило по видеосвязи из Нью-Йорка и Беверли-Хиллз. одновременно Лучшими фильмами объявлены «Земля кочевников», «Борат-2», «Душа» и «Минари», а лучшими сериалами — «Корона», «Шиттс Крик» и «Ход королевы».

Кроме того, лучшим актером в драматическом фильме посмертно признан Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»), а актрисой — Андра Дэй («Соединенные Штаты против Билли Холидей»). «Борат-2» выиграл в номинации «Лучшая комедия или мюзикл». Саша Барон Коэн был признан лучшим актером в комедийном фильме, а лучшая женская роль в комедии или мюзикле на счету Розамунд Пайк («Аферистка»).

К такого рода мероприятиям актрисы и актеры обычно подходят серьезно и готовятся заранее, продумывая концепт образа. А в 2021 году им пришлось еще и поломать голову над тем, как это красиво продемонстрировать в условиях всеобщей самоизоляции. Но, видимо, звезды старались не зря, ведь модным журналам уровня Vogue выбрать лучшие наряды было ой как непросто.

Ранее «Скотч» сообщал, что певица Оля Цибульская показала грудь в сети на зло мужу.

Певица в кремовом бюстгальтере позирует в кровати, лежа на животе.

«Муж категорически против того, чтобы я снималась в откровенном глянце. Дома скандал. Потому что я категорически против категоричности», – рассказала артистка.