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    Лучшие наряды звезд на «Золотом глобусе» (фото)

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    Лучшие наряды звезд на «Золотом глобусе» (фото)

    Некоторые артисты перетянули все внимание на свои невероятные наряды

    28 февраля прошла 78-я церемония премии голливудской Ассоциации иностранной прессы. Мероприятие проходило по видеосвязи из Нью-Йорка и Беверли-Хиллз. одновременно Лучшими фильмами объявлены «Земля кочевников», «Борат-2», «Душа» и «Минари», а лучшими сериалами — «Корона», «Шиттс Крик» и «Ход королевы».

    Кроме того, лучшим актером в драматическом фильме посмертно признан Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»), а актрисой — Андра Дэй («Соединенные Штаты против Билли Холидей»). «Борат-2» выиграл в номинации «Лучшая комедия или мюзикл». Саша Барон Коэн был признан лучшим актером в комедийном фильме, а лучшая женская роль в комедии или мюзикле на счету Розамунд Пайк («Аферистка»).

    К такого рода мероприятиям актрисы и актеры обычно подходят серьезно и готовятся заранее, продумывая концепт образа. А в 2021 году им пришлось еще и поломать голову над тем, как это красиво продемонстрировать в условиях всеобщей самоизоляции. Но, видимо, звезды старались не зря, ведь модным журналам уровня Vogue выбрать лучшие наряды было ой как непросто.

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    Лучшие наряды звезд на «Золотом глобусе» (фото)
    Лучшие наряды звезд на «Золотом глобусе» (фото)
    Лучшие наряды звезд на «Золотом глобусе» (фото)
    Лучшие наряды звезд на «Золотом глобусе» (фото)
    Лучшие наряды звезд на «Золотом глобусе» (фото)
    Лучшие наряды звезд на «Золотом глобусе» (фото)
    Лучшие наряды звезд на «Золотом глобусе» (фото)
    Лучшие наряды звезд на «Золотом глобусе» (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что певица Оля Цибульская показала грудь в сети на зло мужу.

    Певица в кремовом бюстгальтере позирует в кровати, лежа на животе.

    «Муж категорически против того, чтобы я снималась в откровенном глянце. Дома скандал. Потому что я категорически против категоричности», – рассказала артистка.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес
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