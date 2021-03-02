Земфиру уличили в плагиате (фото)

Представители певицы пока никак не прокомментировали сходство иллюстраций

Музыкант Лео Луганский обвинил Земфиру в плагиате.Артист выложил в Twitter обложку альбома певицы «Бордерлайн» и обложку своего сингла Brdrlne, который был выпущен аж в 2019 году (слово «бордерлайн», написанное без гласных букв), тем самым обратив внимание на их удивительное сходство.

Отметим, что автор обложки Земфиры – грузинский дизайнер Демна Гвасалия. Ни он, ни представители певицы пока никак не прокомментировали сходство иллюстраций.

Напомним, альбом «Бордерлайн» стал первой пластинкой Земфиры за семь лет. Он состоит из 12 треков, часть которых певица уже исполняла на концертах. Предыдущий альбом артистки вышел в 2013 году и получил название «Жить в твоей голове».

Ранее «Скотч» сообщал, что дочь звезды «Квартала 95» сразила поклонников красотой в честь 18-летия.

«18 лет назад ты своим появлением, смехом и кудряшками осчастливила нашу жизнь! Сегодня ты такая взрослая, но никогда не перестанешь быть маленькой для меня... С Днем рождения, малышка! Ты и есть подарок. P. S. Я не очень сильна в создании подобных видео, поэтому опоздала с ним на целый день, но я надеюсь, ты улыбнешься, когда будешь смотреть эти фото. Они теплые, как и ты сама», – оставила трогательную подпись главная «квартальщица».