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    Земфиру уличили в плагиате (фото)

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    Певица Земфира - Земфиру уличили в плагиате (фото)
    Певица Земфира

    Представители певицы пока никак не прокомментировали сходство иллюстраций

    Музыкант Лео Луганский обвинил Земфиру в плагиате.Артист выложил в Twitter обложку альбома певицы «Бордерлайн» и обложку своего сингла Brdrlne, который был выпущен аж в 2019 году (слово «бордерлайн», написанное без гласных букв), тем самым обратив внимание на их удивительное сходство.

    Отметим, что автор обложки Земфиры – грузинский дизайнер Демна Гвасалия. Ни он, ни представители певицы пока никак не прокомментировали сходство иллюстраций.

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    Напомним, альбом «Бордерлайн» стал первой пластинкой Земфиры за семь лет. Он состоит из 12 треков, часть которых певица уже исполняла на концертах. Предыдущий альбом артистки вышел в 2013 году и получил название «Жить в твоей голове».

    Ранее «Скотч» сообщал, что дочь звезды «Квартала 95» сразила поклонников красотой в честь 18-летия.

    «18 лет назад ты своим появлением, смехом и кудряшками осчастливила нашу жизнь! Сегодня ты такая взрослая, но никогда не перестанешь быть маленькой для меня... С Днем рождения, малышка! Ты и есть подарок. P. S. Я не очень сильна в создании подобных видео, поэтому опоздала с ним на целый день, но я надеюсь, ты улыбнешься, когда будешь смотреть эти фото. Они теплые, как и ты сама», – оставила трогательную подпись главная «квартальщица».

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес музыка
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