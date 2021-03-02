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    Экс-советника ректора Киевской консерватории лишили элитной квартиры в Москве

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    Российская оперная певица Мария Максакова - Экс-советника ректора Киевской консерватории лишили элитной квартиры в Москве
    Российская оперная певица Мария Максакова
    Фото: @mariamaksakova

    Суд встал на сторону Максаковой, однако при этом пострадала она сама

    Оперную певицу Марию Максакову лишили элитной квартиры в Москве, которую ей подарил отец. Недвижимость изъяли как вещественное доказательство по уголовному делу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

    Недвижимость на Краснопресненской набережной артистке купил ее отец, «чтобы она с ребенком имела что-то за душой, какой-то неприкосновенный запас». По словам Максаковой, он видел, как его дочь впадает в «крайнюю зависимость» от бывшего гражданского мужа Владимира Тюрина, и подарил ей апартаменты в «Москва-Сити» стоимостью 200 миллионов рублей.

    Новый супруг певицы юрист Далхат Халаев в 2018 году мошенническим путем продал недвижимость жены преступной группировке — братьям Зурабу и Махмуду Мальсаговым. Суд встал на сторону Максаковой, однако при этом пострадала она сама.

    Напомним, жена убитого российского политика Дениса Вороненкова Мария Максакова, голосовавшая за аннексию Крыма, в 2018 году занимала пост советника ректора Национальной музыкальной академии им. Чайковского Максима Тимошенко по международным вопросам.

    Ранее «Скотч» сообщал, что дочь звезды «Квартала 95» сразила поклонников красотой в честь 18-летия.

    «18 лет назад ты своим появлением, смехом и кудряшками осчастливила нашу жизнь! Сегодня ты такая взрослая, но никогда не перестанешь быть маленькой для меня... С Днем рождения, малышка! Ты и есть подарок.. P. S. Я не очень сильна в создании подобных видео, поэтому опоздала с ним на целый день, но я надеюсь, ты улыбнешься, когда будешь смотреть эти фото. Они теплые, как и ты сама», – оставила трогательную подпись главная «квартальщица»

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    Теги: знаменитости недвижимость шоу-бизнес
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