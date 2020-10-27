Эти животные даже не представляют, насколько уникальна их внешность (фото)



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Эти фото созданы без помощи фотошопа

Каждое животное прекрасно по-своему. Однако некоторые братья наши меньшие настолько необычно и особенно выглядят, что кажется, будто они были созданы с помощью фотошопа.

Начиная от сердечек на носу и заканчивая шестью пальцами на лапках — собрали для вас животных с уникальной внешностью, от которых невозможно отвести взгляд.

Ранее «Скотч» сообщал об американской певице Майли Сайрус, которая описала встречу с НЛО после употребления наркотиков.

Сайрус заявила, что после инцидента ее трясло пять дней. Она не могла смотреть на небо, так как боялась возвращения НЛО. По словам артистки, ей даже удалось разглядеть существо, которое находилось внутри летающего объекта.