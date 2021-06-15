Маму троих детей затравили за обвисший живот, но женщина заставила хейтеров заткнуться (фото)

Женщина ответила так, что все хейтеры исчезли

35-летняя блогерша Сара Николь Лэндри из Онтарио, Канада, прочно завоевала любовь подписчиц своей честностью. Мама троих детей без прикрас показывает жизнь большой семьи и то, как беременность сказалась на ее теле. Женщина не стесняется показывать обвисший живот и растяжки, мотивируя других мамочек принять себя, но в этот раз ей пришлось обороняться.

Сара часто публикует снимки в белье, купальниках или вообще без одежды, и под одним из таких фото собрались хейтеры, которые молчать не стали. Они засыпали блогершу обидными комментариями, обвиняя в лени и том, что она не хочет избавиться от лишнего веса. И это все несмотря на то, что Сара родила только три месяца назад и регулярно выкладывает в сториз видео с тренировок. «Мда, покупатель месяца в McDonald’s», «На тебе больше бугров, чем на апельсине», «Фууу, растяжки», — не унимались под фото комментаторы.

Любого такие слова бы привели в отчаяние, но Сара уже давно приняла себя. После беременности она набрала огромный вес и не стала любить себя больше, даже сбросив 50 килограммов. Именно тогда блогерша и поняла, что проблема не в весе или фигуре — проблема в голове и давлении общества. Возмутившись, она ответила хейтерам.

«Всю неделю я получаю обидные слова, но продолжаю выкладывать такие фото. Почему? Потому что все люди разные — рожали вы детей или нет! И нельзя просто засунуть неудобные вещи или всю себя в темный угол, а потом вернуться, когда все приведешь в норму. Никто не должен писать под фото: "Пожалуйста, ляг под нож хирурга, нам сложно на тебя смотреть". Я не буду прятаться от хейтеров, как не буду прятать и свое тело, поддерживая других мам», - написала Сара Николь Лэндри

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