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    Маму троих детей затравили за обвисший живот, но женщина заставила хейтеров заткнуться (фото)

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    Маму троих детей затравили за обвисший живот, но женщина заставила хейтеров заткнуться (фото)
    instagram.com/thebirdspapaya/

    Женщина ответила так, что все хейтеры исчезли

    35-летняя блогерша Сара Николь Лэндри из Онтарио, Канада, прочно завоевала любовь подписчиц своей честностью. Мама троих детей без прикрас показывает жизнь большой семьи и то, как беременность сказалась на ее теле. Женщина не стесняется показывать обвисший живот и растяжки, мотивируя других мамочек принять себя, но в этот раз ей пришлось обороняться.

    Сара часто публикует снимки в белье, купальниках или вообще без одежды, и под одним из таких фото собрались хейтеры, которые молчать не стали. Они засыпали блогершу обидными комментариями, обвиняя в лени и том, что она не хочет избавиться от лишнего веса. И это все несмотря на то, что Сара родила только три месяца назад и регулярно выкладывает в сториз видео с тренировок. «Мда, покупатель месяца в McDonald’s», «На тебе больше бугров, чем на апельсине», «Фууу, растяжки», — не унимались под фото комментаторы.

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    Маму троих детей затравили за обвисший живот, но женщина заставила хейтеров заткнуться (фото)
    Маму троих детей затравили за обвисший живот, но женщина заставила хейтеров заткнуться (фото)
    Маму троих детей затравили за обвисший живот, но женщина заставила хейтеров заткнуться (фото)
    Маму троих детей затравили за обвисший живот, но женщина заставила хейтеров заткнуться (фото)
    Маму троих детей затравили за обвисший живот, но женщина заставила хейтеров заткнуться (фото)
    Маму троих детей затравили за обвисший живот, но женщина заставила хейтеров заткнуться (фото)
    instagram.com/thebirdspapaya/

    Любого такие слова бы привели в отчаяние, но Сара уже давно приняла себя. После беременности она набрала огромный вес и не стала любить себя больше, даже сбросив 50 килограммов. Именно тогда блогерша и поняла, что проблема не в весе или фигуре — проблема в голове и давлении общества. Возмутившись, она ответила хейтерам.

    «Всю неделю я получаю обидные слова, но продолжаю выкладывать такие фото. Почему? Потому что все люди разные — рожали вы детей или нет! И нельзя просто засунуть неудобные вещи или всю себя в темный угол, а потом вернуться, когда все приведешь в норму. Никто не должен писать под фото: "Пожалуйста, ляг под нож хирурга, нам сложно на тебя смотреть". Я не буду прятаться от хейтеров, как не буду прятать и свое тело, поддерживая других мам», - написала Сара Николь Лэндри

    Ранее «Скотч» сообщал, что Тина Кароль в пикантном платье заставила мужчин застыть в изумлении.

    На фото знаменитость предстала перед объективом камеры в обтягивающем платья в полоску с вырезами – такой наряд выгодно подчеркнул фигуру певицы.

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    Теги: знаменитости
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    Маму троих детей затравили за обвисший живот, но женщина заставила хейтеров заткнуться (фото)