Мэр итальянского города отправляет на кладбище всех, кто отрицает коронавирус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хотя большинство коронавирусных ограничений в Италии отменили, там сохраняются требования носить маску

Мэр Кодоньо Франческо Пассерини пригласил людей, которые отрицают опасность коронавирусной инфекции и не хотят носить маски в общественных местах, на местное кладбище. Об этом он сказал в интервью Il Messaggero, пишет ИА Regnum.

Кодоньо стал первым городом в Италии, в котором после выявленных случаев заражения коронавирусом, ввели ограничительные меры в феврале 2020 года. Франческо Пассерини призвал всех, кто “устал” от карантина, всех, кто не верит в опасность коронавируса и отказывается носить маски в общественных местах, посетить местное кладбище и вспомнить, чем всё может завершиться.

Хотя большинство коронавирусных ограничений в Италии отменили, там сохраняются требования носить маску в закрытых общественных местах и соблюдать санитарную дистанцию.

По последним данным, в Италии от коронавируса скончались более 35 тысяч человек.Ранее «Скотч» писал, как хозяева собак поделились забавными снимками питомцев, сидящих в человеческих позах

Пользователь Twitter под ником ohmyitsbrittt опубликовал фотографию своего питомца, сидящего в странной позе, которая очень напоминает человеческую. Парень подписал снимок «Мой пес чудак, бро». Пост быстро стал вирусным, набрав более 1,2 миллиона лайков. В комментариях люди начали делиться снимками своих домашних животных, которые предпочитают отдыхать в очень странных позах.