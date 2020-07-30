  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    Мэр итальянского города отправляет на кладбище всех, кто отрицает коронавирус

    • Розсилка
    Мэр итальянского города отправляет на кладбище всех, кто отрицает коронавирус

    Хотя большинство коронавирусных ограничений в Италии отменили, там сохраняются требования носить маску

    Мэр Кодоньо Франческо Пассерини пригласил людей, которые отрицают опасность коронавирусной инфекции и не хотят носить маски в общественных местах, на местное кладбище. Об этом он сказал в интервью Il Messaggero, пишет ИА Regnum.

    Кодоньо стал первым городом в Италии, в котором после выявленных случаев заражения коронавирусом, ввели ограничительные меры в феврале 2020 года. Франческо Пассерини призвал всех, кто “устал” от карантина, всех, кто не верит в опасность коронавируса и отказывается носить маски в общественных местах, посетить местное кладбище и вспомнить, чем всё может завершиться.

    Хотя большинство коронавирусных ограничений в Италии отменили, там сохраняются требования носить маску в закрытых общественных местах и соблюдать санитарную дистанцию.

    По последним данным, в Италии от коронавируса скончались более 35 тысяч человек.Ранее «Скотч» писал, как хозяева собак поделились забавными снимками питомцев, сидящих в человеческих позах

    Пользователь Twitter под ником ohmyitsbrittt опубликовал фотографию своего питомца, сидящего в странной позе, которая очень напоминает человеческую. Парень подписал снимок «Мой пес чудак, бро». Пост быстро стал вирусным, набрав более 1,2 миллиона лайков. В комментариях люди начали делиться снимками своих домашних животных, которые предпочитают отдыхать в очень странных позах.

     Читайте также: Больше месяца не появлялась в соцсетях. Куда исчезла Елена Зеленская?
    мэр кладбище Италия коронавирус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ