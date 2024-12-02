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Мережа несподівано відреагувала на візит Шольца до Києва: добірка мемів

Наталія Порощук
glavcom.ua
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2 грудня канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув із візитом до Києва
фото: соцмережі

Користувачі соцмереж жартують про те, що Олаф Шольц привіз у валізі екземпляр угоди вступу України до НАТО

Сьогодні, 2 грудня, канцлер Німеччини Олаф Шольц вперше за два з половиною роки прибув із візитом до Києва. Політик взяв із собою сіру валізу. 

Користувачі соціальних мереж почали жартувати про те, що канцлер привіз в Україну ядерну зброю. Вони створили чимало мемів та жартівливих виразів про «ядерну валізу».

Мережа несподівано відреагувала на візит Шольца до Києва: добірка мемів фото 1
Мережа несподівано відреагувала на візит Шольца до Києва: добірка мемів фото 2
Мережа несподівано відреагувала на візит Шольца до Києва: добірка мемів фото 3
Мережа несподівано відреагувала на візит Шольца до Києва: добірка мемів фото 4

Дехто із користувачів соцмереж жартує про те, що Олаф Шольц приїхав із валізою, адже житиме в Україні. Вони також стверджують, що у валізі може бути екземпляр угоди вступу України до НАТО.

Мережа несподівано відреагувала на візит Шольца до Києва: добірка мемів фото 5
Мережа несподівано відреагувала на візит Шольца до Києва: добірка мемів фото 6
Мережа несподівано відреагувала на візит Шольца до Києва: добірка мемів фото 7

Після прибуття до Києва канцлер Олаф Шольц оголосив про подальші постачання зброї в атаковану Росією країну на суму €650 млн. Користувачі соціальних мереж жартують, що, напевно, він привіз кошти у валізі.

Мережа несподівано відреагувала на візит Шольца до Києва: добірка мемів фото 8
Мережа несподівано відреагувала на візит Шольца до Києва: добірка мемів фото 9
Мережа несподівано відреагувала на візит Шольца до Києва: добірка мемів фото 10

Нагадаємо, що у понеділок, 2 грудня, канцлер Німеччини Олаф Шольц вперше за два з половиною роки прибув із візитом до Києва. Про це пише видання DPA. Після прибуття до Києва канцлер Олаф Шольц оголосив про подальші постачання зброї в атаковану Росією Україну. 

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Теги: Київ українці Україна жарт Олаф Шольц мем соцмережі

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