Мережа несподівано відреагувала на візит Шольца до Києва: добірка мемів

Користувачі соцмереж жартують про те, що Олаф Шольц привіз у валізі екземпляр угоди вступу України до НАТО

Сьогодні, 2 грудня, канцлер Німеччини Олаф Шольц вперше за два з половиною роки прибув із візитом до Києва. Політик взяв із собою сіру валізу.

Користувачі соціальних мереж почали жартувати про те, що канцлер привіз в Україну ядерну зброю. Вони створили чимало мемів та жартівливих виразів про «ядерну валізу».

Дехто із користувачів соцмереж жартує про те, що Олаф Шольц приїхав із валізою, адже житиме в Україні. Вони також стверджують, що у валізі може бути екземпляр угоди вступу України до НАТО.

Після прибуття до Києва канцлер Олаф Шольц оголосив про подальші постачання зброї в атаковану Росією країну на суму €650 млн. Користувачі соціальних мереж жартують, що, напевно, він привіз кошти у валізі.

Нагадаємо, що у понеділок, 2 грудня, канцлер Німеччини Олаф Шольц вперше за два з половиною роки прибув із візитом до Києва. Про це пише видання DPA. Після прибуття до Києва канцлер Олаф Шольц оголосив про подальші постачання зброї в атаковану Росією Україну.