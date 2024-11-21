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Ціни на таксі у столиці б'ють рекорд (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Ціни на таксі у столиці б'ють рекорд (фото)
У столиці України 21 листопада 2024 року випав перший сніг
фото з відкритих джерел

У столиці фіксується підвищений попит на послуги таксі

У четвер, 21 листопада, різко підскочили ціни на таксі в Києві. Такий стрибок пов'язаний із першим снігом і сигналом повітряної тривоги, який оголошувався у столиці рано-вранці і тривав до 7:40. «Главком» проаналізував вартість послуг, які пропонують найпопулярніші служби таксі у столиці.

Так, наприклад, поїздка на таксі Bolt з Шевченківського до Дніпровського району без знижки буде коштувати понад 1000 грн., якщо обирати базовий тариф. За поїздку «з комфортом» доведеться сплатити понад 1100 грн.

Поїздка з Шевченківського до Дніпровського району без знижки буде коштувати понад 1000 грн
Поїздка з Шевченківського до Дніпровського району без знижки буде коштувати понад 1000 грн
скриншот із застосунку Bolt

Приблизно стільки ж коштуватимуть послуги служби Uklon. Так, поїздка з вулиці Авiаконструктора Iгоря Сiкорського (правий берег) до Тростянецької (лівий берег) вартуватиме майже 950 грн за тарифом «Стандарт» і понад 1000 грн за тарифом «Комфорт».

Ціни на таксі у столиці б'ють рекорд (фото) фото 1
скриншот із застосунку Uklon

А щоб доїхати зі станції метро «Академмістечко» до Дарницького радіоринку, потрібно сплатити від 860 до 1060 грн, залежно від обраного тарифу.

Ціни на таксі у столиці б'ють рекорд (фото) фото 2
скриншот із застосунку Uklon

Далі додаємо ще кілька прикладів цін за різними адресами, які пропонує Uklon.

Ціни на таксі у столиці б'ють рекорд (фото) фото 3
скриншот із застунку Uklon
Ціни на таксі у столиці б'ють рекорд (фото) фото 4
скриншот із застунку Uklon
Ціни на таксі у столиці б'ють рекорд (фото) фото 5
скриншот із застунку Uklon

Служба OnTaxi візьме за поїздку з вул. Шулявської (правий берег) до просп. Собороності (лівий берег) 562 грн за тарифом «Стандарт» і 667 грн за тарифом «Комфорт».

Ціни на таксі у столиці б'ють рекорд (фото) фото 6
скриншот із застосунку OnTaxi
Ціни на таксі у столиці б'ють рекорд (фото) фото 7
скриншот із застосунку OnTaxi

Тим часом служба Uber просить за маршрут від площі Космонавтів (правий берег) до ТЦ «Лівобережний» понад 700 грн за базовим тарифом. І майже 800 грн – за тарифом «Комфорт».

Ціни на таксі у столиці б'ють рекорд (фото) фото 8
скриншот із застосунку Uber

Поїздка від залізничного вокзалу «Південний» до станції метро «Дарниця» коштуватиме в Uber майже 600 грн за базовим тарифом. І майже 700 грн – за тарифом «Комфорт».

Ціни на таксі у столиці б'ють рекорд (фото) фото 9
скриншот із застосунку Uber

Служба таксі зазначає, що такі ціни пов'язані з підвищеним попитом на послуги. Зазначається, що нині таксисти мають більше замовлень, аніж зазвичай.

Нагадаємо, що ранок 21 листопада кияни почали не лише із повітряної тривоги, а й з ейфорії від першого снігу. У мережі мешканці столиці діляться фото. 

Теги: столиця таксі ціни Київ

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