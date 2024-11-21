Ціни на таксі у столиці б'ють рекорд (фото)
У столиці фіксується підвищений попит на послуги таксі
У четвер, 21 листопада, різко підскочили ціни на таксі в Києві. Такий стрибок пов'язаний із першим снігом і сигналом повітряної тривоги, який оголошувався у столиці рано-вранці і тривав до 7:40. «Главком» проаналізував вартість послуг, які пропонують найпопулярніші служби таксі у столиці.
Так, наприклад, поїздка на таксі Bolt з Шевченківського до Дніпровського району без знижки буде коштувати понад 1000 грн., якщо обирати базовий тариф. За поїздку «з комфортом» доведеться сплатити понад 1100 грн.
Приблизно стільки ж коштуватимуть послуги служби Uklon. Так, поїздка з вулиці Авiаконструктора Iгоря Сiкорського (правий берег) до Тростянецької (лівий берег) вартуватиме майже 950 грн за тарифом «Стандарт» і понад 1000 грн за тарифом «Комфорт».
А щоб доїхати зі станції метро «Академмістечко» до Дарницького радіоринку, потрібно сплатити від 860 до 1060 грн, залежно від обраного тарифу.
Далі додаємо ще кілька прикладів цін за різними адресами, які пропонує Uklon.
Служба OnTaxi візьме за поїздку з вул. Шулявської (правий берег) до просп. Собороності (лівий берег) 562 грн за тарифом «Стандарт» і 667 грн за тарифом «Комфорт».
Тим часом служба Uber просить за маршрут від площі Космонавтів (правий берег) до ТЦ «Лівобережний» понад 700 грн за базовим тарифом. І майже 800 грн – за тарифом «Комфорт».
Поїздка від залізничного вокзалу «Південний» до станції метро «Дарниця» коштуватиме в Uber майже 600 грн за базовим тарифом. І майже 700 грн – за тарифом «Комфорт».
Служба таксі зазначає, що такі ціни пов'язані з підвищеним попитом на послуги. Зазначається, що нині таксисти мають більше замовлень, аніж зазвичай.
Нагадаємо, що ранок 21 листопада кияни почали не лише із повітряної тривоги, а й з ейфорії від першого снігу. У мережі мешканці столиці діляться фото.
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