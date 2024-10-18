Мережа вибухнула жартами про створення ядерної зброї в Україні: добірка мемів

Інтернет-користувачі жартують про створення ядерної зброї в Україні

Bild писало, що Україна планує створити зброю масового знищення. Однак МЗС офіційно спростувало заяви про це. У міністерстві додали, що країна була і залишається відданою учасницею Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Попри офіційні заяви, інтернет-користувачі почали жартувати про створення ядерної зброї в Україні. Вони створили чимало мемів та жартівливих виразів.

У соцмережах жартують, що українці ще не донатили на ядерну зброю, але з їхньою звичкою долати будь-які труднощі, це не стало б несподіванкою.

Користувачі створили картинку, у якій замінили обличчя лідера КНДР Кім Чен Ина на Володимира Зеленського. Адже, як відомо, Північна Корея володіє ядерною зброєю.

Нагадаємо, що Україна офіційно спростувала заяви про нібито плани щодо розробки ядерної зброї. Країна була і залишається відданою учасницею Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.