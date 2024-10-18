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Мережа вибухнула жартами про створення ядерної зброї в Україні: добірка мемів

Наталія Порощук
glavcom.ua
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фото: соцмережі

Інтернет-користувачі жартують про створення ядерної зброї в Україні

Bild писало, що Україна планує створити зброю масового знищення. Однак МЗС офіційно спростувало заяви про це. У міністерстві додали, що країна була і залишається відданою учасницею Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. 

Попри офіційні заяви, інтернет-користувачі почали жартувати про створення ядерної зброї в Україні. Вони створили чимало мемів та жартівливих виразів. 

Мережа вибухнула жартами про створення ядерної зброї в Україні: добірка мемів фото 1
Мережа вибухнула жартами про створення ядерної зброї в Україні: добірка мемів фото 2
Мережа вибухнула жартами про створення ядерної зброї в Україні: добірка мемів фото 3
Мережа вибухнула жартами про створення ядерної зброї в Україні: добірка мемів фото 4

У соцмережах жартують, що українці ще не донатили на ядерну зброю, але з їхньою звичкою долати будь-які труднощі, це не стало б несподіванкою.

Мережа вибухнула жартами про створення ядерної зброї в Україні: добірка мемів фото 5
Мережа вибухнула жартами про створення ядерної зброї в Україні: добірка мемів фото 6

Користувачі створили картинку, у якій замінили обличчя лідера КНДР Кім Чен Ина на Володимира Зеленського. Адже, як відомо, Північна Корея володіє ядерною зброєю. 

Мережа вибухнула жартами про створення ядерної зброї в Україні: добірка мемів фото 7

Нагадаємо, що Україна офіційно спростувала заяви про нібито плани щодо розробки ядерної зброї. Країна була і залишається відданою учасницею Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

Теги: мем ядерна зброя Україна українці жарт гумор Володимир Зеленський війна соцмережі

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