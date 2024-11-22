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Росія атакувала Дніпро 21 листопада ракетою «Рубіж» – Financial Times

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росія атакувала Дніпро 21 листопада ракетою «Рубіж» – Financial Times
Точні характеристики РС-26 «Рубіж» залишаються невідомими
фото: ТАСС (ілюстративне)

Financial Times заперечує те, що Росія атакувала Дніпро ракетою «Орєшнік»

21 листопада Росія атакувала Дніпро міжконтинентальною балістичною ракетою РС-26 «Рубіж», а не середньої дальності «Орєшнік». Про це повідомляє Financial Times із посиланням на високопоставленого українського військового.

Російський диктатор Володимир Путін атакував Дніпро 21 листопада балістичною ракетою середньої дальності під назвою «Орєшнік». 

«Однак високопоставлений український військовий повідомив Financial Times, що ракета була РС-26 «Рубіж», яка має дальність польоту до 6 000 км», – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, очільник Кремля Володимир Путін у своєму зверненні повідомив, що російські війська 21 листопада вдарили по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності під назвою «Орєшнік». Диктатор заявив про «успішне випробування» нового озброєння. За його словами, нібито під час атаки було уражено «промисловий комплекс, який виробляє ракетну техніку».

Раніше Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомляв, що російські війська вперше вдарили по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою. Таким чином Україна є першої країною у світі, проти якої  було застосовано міжконтинентальну балістичну ракету.

Точні характеристики РС-26 «Рубіж» залишаються невідомими. Проте, за оцінками, її стартова маса становить 40-50 тонн, дальність сягає 6 тис. км, а ракета може нести чотири роздільні бойові блоки потужністю 0,3 Мт кожен, аналогічні до тих, що встановлюються на РС-24 «Ярс».

До слова, за допомогою нарощування виробництва і паузи в обстрілах Росія накопичила понад 1,5 тис. ракет з дальністю понад 350 км.

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Теги: росія окупанти путін Дніпро Україна ракета росіяни російська ракета

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