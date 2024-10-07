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У мережі з'явився новий тренд. Як українці пародіюють сім'ю корупціонерів із Хмельниччини

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Користувачі соцмереж жартують на тему корупції
фото: скріншот з відео

Українці відреагували на обшуки ДБР у сім'ї корупціонерів та започаткували новий тренд у соцмережах

4 жовтня керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу, ДБР викрили на незаконному збагачені.

Під час обшуків син керівниці МСЕК лежав у ліжку, в якому були розкидані пачки доларових купюр. Винахідливі українці відреагували на це та започаткували новий тренд у соціальних мережах.

Начальник обласного Пенсійного фонду Олександр Крупа, якого викрито на незаконному збагачені
Начальник обласного Пенсійного фонду Олександр Крупа, якого викрито на незаконному збагачені
фото: ДБР

Повсюдно завірусився тренд, у якому креативні користувачі соцмереж пародіюють Олександра Крупу під час обшуків ДБР. Однак замість доларів, вони використовують гривні та монети у своїх відео.

@malamura #мсек #хабар #хмельницькамсек #дбр ♬ оригінальний звук - музика❤️‍🩹

@gmenvinnitskiy #мсек #хабарники #війна #ухилянт ♬ оригінальний звук - Клавдій Петрович

@klavdiy_petrovich В ліс валить смереку #клавдійпетрович ♬ оригінальний звук - Клавдій Петрович

До тренду українці залучають навіть домашніх улюбленців. 

@this_is_independent #елітнийскуф #хмельницькиймсек #мсек #скуф #тренд #трендтіктока #бнитанськашиншила ♬ Елітний скуф - Артем Приходько

Також  закарпатський блогер зняв пародію на ситуацію з корупцією. На відео чоловік замість ліжка використовує гойдалку.

Дехто також жартує із грошей, які правоохоронці знаходили в шухлядах та практично в кожному куточку квартири. На відео користувачка соцмереж цікавиться, яку тумбочку краще обрати, адже дізналася, що посада керівниці МСЕК стала вільною. 

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Українці не оминули жартів й про Тетяну Крупу. Вони пародіюють її на посаді керівниці МСЕК.

Нагадаємо, що раніше креативні користувачі соціальних мереж, як завжди, не пройшли повз світлин із затримання, та за лічені години накреативили безліч мемів та жартівливих виразів.

Як повідомлялося, керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

До слова, очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, коментуючи ситуацію з викриттям Крупи, заявив, що його вражають масштаби цинізму.

Згодом пресслужба Хмельницької обласної ради заявила, що особисте збагачення шляхом протиправних дій є неприпустимим, особливо у нинішній час війни. 

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Теги: Хмельниччина Хмельницький Україна українці корупція корупція в Україні соцмережі жарт відео

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