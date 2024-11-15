Зеленський повідомив, коли говоритиме з Трампом про завершення війни

За інформацією президента України, жодних перемовин про припинення війни не відбудеться до інавгурації Дональда Трампа

Президент України Володимир Зеленський планує обговорити з новообраним президентом США Дональдом Трампом можливості завершення війни не раніше 20 січня – дня його інавгурації, коли він офіційно обійме посаду глави Білого дому. Про це український лідер повідомив під час зустрічі зі студентами закладів вищої освіти Колумбії.

Зеленський зазначив, що розуміння позиції президента Трампа може з’явитися після того, як усе буде детально проговорено при особистій «широкій зустрічі».

«Я не впевнений, що зустріч із президентом Трампом буде доречною до того, як він займе посаду в Білому домі, адже лише після інавгурації він матиме повну легітимність для вирішення геополітичних питань», – підкреслив український президент.

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація приділить особливу увагу російсько-українській війні. Однак він знову не уточнив, на яких умовах планує завершити конфлікт.

Нагадаємо, The Wall Street Journal вважає, що Україна не програє війну проти Російської Федерації, однак частково через обмеження чинного американського президента Джо Байдена на оборонні заходи й не перемагає у ній.

Як відомо, в офісі Дональда Трампа, який здобув перемогу на президентських виборах у США, висловилися щодо можливих дій щодо України. За даними WSJ, яке послалося на три джерела, які є близькими до Трампа, один із планів полягає в тому, що Київ пообіцяє не вступати в НАТО протягом щонайменше 20 років, а натомість Вашингтон і далі постачатиме Україні зброю для стримування подальших нападів Росії. За даними видання, усі пропозиції передбачають «заморожування» війни – таким чином може бути закріплено захоплення Росією приблизно 20% території України.

До слова, президент Володимир Зеленський вважає, що новообраний очільник США Дональд Трамп справді хоче закінчити війну в Україні. Однак, за словами президента, ще не зрозуміло чи вдасться це реалізувати, оскільки російський диктатор Володимир Путін хоче «розірвати на шматки» Україну.