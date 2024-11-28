Україна оновила стандарти для світлофорів: як відреагували користувачі соцмереж

Мережа відреагувала на новину про те, що в Україні з 2025 року почнуть встановлювати нові світлофори

Користувачі соціальних мереж почали жартувати про запровадження світлофорів нового стандарту

З 1 травня 2025 року в Україні наберуть чинності зміни щодо дорожніх світлофорів. Нові положення передбачають зміну відтінку зеленого сигналу – стане смарагдовим, бо такий колір краще сприймається водіями. Також стрілки на світлофорах стануть шевронними – це покращить їх видимість.

Користувачі соціальних мереж почали жартувати про запровадження світлофорів нового стандарту. Вони створили чимало мемів та жартівливих виразів.

У мережі жартують, що чоловіки не розрізняють кольори, що коли зелений на світлофорі стане смарагдовим, для них нічого не зміниться.

Нагадаємо, що у 2025 році Україна перейде на новий стандарт дорожніх світлофорів. Головна відмінність від нині діючих світлосигнальних приладів для регулювання руху транспорту та пішоходів – замість звичного зеленого кольору буде впроваджено його смарагдовий відтінок.