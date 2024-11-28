Головна Скотч Фото
search button user button menu button

Україна оновила стандарти для світлофорів: як відреагували користувачі соцмереж

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Мережа відреагувала на новину про те, що в Україні з 2025 року почнуть встановлювати нові світлофори
фото: соцмережі

Користувачі соціальних мереж почали жартувати про запровадження світлофорів нового стандарту

З 1 травня 2025 року в Україні наберуть чинності зміни щодо дорожніх світлофорів. Нові положення передбачають зміну відтінку зеленого сигналу – стане смарагдовим, бо такий колір краще сприймається водіями. Також стрілки на світлофорах стануть шевронними – це покращить їх видимість.

Користувачі соціальних мереж почали жартувати про запровадження світлофорів нового стандарту. Вони створили чимало мемів та жартівливих виразів. 

Україна оновила стандарти для світлофорів: як відреагували користувачі соцмереж фото 1
Україна оновила стандарти для світлофорів: як відреагували користувачі соцмереж фото 2

У мережі жартують, що чоловіки не розрізняють кольори, що коли зелений на світлофорі стане смарагдовим, для них нічого не зміниться.

Україна оновила стандарти для світлофорів: як відреагували користувачі соцмереж фото 3
Україна оновила стандарти для світлофорів: як відреагували користувачі соцмереж фото 4
Україна оновила стандарти для світлофорів: як відреагували користувачі соцмереж фото 5
Україна оновила стандарти для світлофорів: як відреагували користувачі соцмереж фото 6
Україна оновила стандарти для світлофорів: як відреагували користувачі соцмереж фото 7
Україна оновила стандарти для світлофорів: як відреагували користувачі соцмереж фото 8

Нагадаємо, що у 2025 році Україна перейде на новий стандарт дорожніх світлофорів. Головна відмінність від нині діючих світлосигнальних приладів для регулювання руху транспорту та пішоходів – замість звичного зеленого кольору буде впроваджено його смарагдовий відтінок.

Читайте також:

Теги: мем автомобіль водій ПДР

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Робітників звільняють із автозаводів у Польщі
Для автопрому Польщі настала важка криза – Rzeczpospolita
21 листопада, 09:20
Атака дронів на столицю: у двох районах зафіксовано падіння уламків
Атака дронів на столицю: у двох районах зафіксовано падіння уламків
20 листопада, 11:08
На Київській водій Opel влетів у Nissan та втік
У Вінниці водій скоїв ДТП та втік: травмувалось двоє дорослих та дитина
20 листопада, 10:56
Стагнація на ринку електричних автомобілів значно збільшує витрати на дотримання норм для виробників
На ринок електромобілів у ЄС чекає криза? Прогноз S&P Global
15 листопада, 10:16
Porsche презентувала одразу два нових електромобілі Taycan
Porsche презентувала одразу два нових електромобілі
13 листопада, 15:09
У суді чоловік вини не визнав і зазначив, що не вживає спиртного. Однак суд не повірив
Суд назвав заспокійливе, після прийому якого категорично не можна сідати за кермо
10 листопада, 08:30
Правоохоронці провели понад 50 обшуків за адресами проживання фігурантів
На Львівщині викрито cхему ввезення авто під виглядом гуманітарки
5 листопада, 11:58
Toyota показала два електричні концепти
Toyota готує новий електричний кросовер
3 листопада, 16:56
На заводах Німеччини страйкують працівники
Німеччину охопила хвиля страйків на заводах Volkswagen та BMW
31 жовтня, 09:33

Фото

Україна оновила стандарти для світлофорів: як відреагували користувачі соцмереж
Україна оновила стандарти для світлофорів: як відреагували користувачі соцмереж
Арсеній Яценюк зворушливо привітав маму з днем народження
Арсеній Яценюк зворушливо привітав маму з днем народження
Дмитро Кулеба вперше показав своє тату на руці
Дмитро Кулеба вперше показав своє тату на руці
Сергій Жадан похизувався фото з Ліною Костенко: реакція мережі
Сергій Жадан похизувався фото з Ліною Костенко: реакція мережі
Внаслідок атаки РФ постраждав знімальний майданчик відомого українського телешоу
Внаслідок атаки РФ постраждав знімальний майданчик відомого українського телешоу
Інтерʼєр будинку Дженніфер Еністон названо трендом 2025 року: у чому його особливість
Інтерʼєр будинку Дженніфер Еністон названо трендом 2025 року: у чому його особливість

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
112K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 листопада: ситуація на фронті
40K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 листопада 2024
23K
Справа «Північного потоку-2». Суд ЄС поставив крапку над «і»
13K
«Слон у кімнаті»: новий аграрний єврокомісар розкритикував українське сільське господарство
3827
«Будуть знищені»: Маск передбачив особливість воєн майбутнього
3181
Українець Трубін не потиснув руку росіянину Головіну перед матчем Ліги чемпіонів

Новини

Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 листопада
Сьогодні, 06:00
На Київщині ППО працює по безпілотниках
Сьогодні, 00:34
28 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
МВФ та Єврокомісія поставили крапку в питанні оподаткування тютюнових стіків
Вчора, 12:26
Мінлива хмарність, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 27 листопада
Вчора, 06:00
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 05:43

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua