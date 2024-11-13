Внаслідок атаки РФ постраждав знімальний майданчик відомого українського телешоу

Внаслідок атаки ніхто з людей не постраждав

Вранці, 13 листопада, внаслідок чергового російського обстрілу, зазнав пошкоджень павільйон українського телешоу «МастерШеф». Про це повідомляє «СТБ».

«Той самий рідний дім проєкту, в якому від найпершого сезону створювались найкращі українські гастрономічні історії та запалювались улюблені країною зірки кулінарії. Країна-терорист продовжує свої спроби зруйнувати все, що створюється з любов’ю», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок атаки ніхто не постраждав.

«Відновимо, знайдемо інший спосіб, застосуємо всю впертість та креатив, але 15-й сезон «МастерШеф» обов’язково відбудеться», – зауважив телеканал.

Нагадаємо, що сьогодні зранку, 13 листопада, російські загарбники завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. Уперше за останні 73 дні. Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.